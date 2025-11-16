الأحد 16 نوفمبر 2025
وزيرة التضامن: لدينا 48 ألف حضانة يعمل بها 254 ألف عامل و75% منها غير مرخص

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فيتو
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم إجراء الحصر الوطني الشامل للحضانات على مدار 118 يومًا بمشاركة ألف رائدة ريفية.

عدد الأطفال الملتحقين فعليًا بالحضانات يصل إلى مليون و764 ألف طفل

وأشارت  وزيرة التضامن مع أن الحصر أظهر عدد الأطفال الملتحقين فعليًا بالحضانات يصل إلى مليون و764 ألف طفل، بنسبة تغطية تقدر بـ 17.3%، فيما تصل نسبة إشغال الحضانات إلى 61%.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي وذلك بشأن نتائج الحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية لعام 2025.

 

48 ألف حضانة يعمل بها 254 ألف عامل

وأكدت د. مايا مرسي أن عدد الحضانات التي جرى حصرها بلغ 16,500 حضانة، بينما أظهر الحصر الشامل وجود أكثر من 48 ألف حضانة، يعمل بها 254 ألف عامل.

وأوضحت وزيرة التضامن أن 75% من الحضانات الموجودة في مصر غير مرخصة، وأن الربع فقط حاصل على التراخيص، مشيرة إلى ترتيب الحضانات على مستوى الجمهورية، حيث تصدّر إقليم الدلتا، يليه إقليم الصعيد، ثم القاهرة الكبرى.

الجريدة الرسمية