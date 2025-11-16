رئيس شعبة الذهب يكشف عن موجة ارتفاعات جديدة بالأسعار نهاية 2025

18 حجم الخط

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن التغيرات المتسارعة في أسعار الذهب خلال الأيام الأخيرة تعكس ما يحدث في البورصة العالمية للذهب، وليست نتيجة عوامل محلية كما يعتقد البعض.

ارتفاعات الذهب العالمية بسبب الضبابية الاقتصادية الأمريكية

وأوضح ميلاد خلال مداخلة مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن البورصة العالمية افتتحت تداولات يوم الاثنين الماضي على ارتفاعات ملحوظة، متأثرة بـ حالة الضبابية المرتبطة ببيانات سوق العمل الأمريكي، التطورات الخاصة بملف الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

وأضاف أن هذه العوامل دفعت الأسعار للصعود بشكل حاد في البداية خلال يومي الإثنين والثلاثاء، قبل أن تبدأ في التراجع تدريجيًا بعد الإعلان عن إعادة فتح المؤسسات الحكومية الأمريكية، ما خفّف من المخاوف ودفع الذهب للانخفاض من جديد.

أسعار الذهب في مصر مرتبطة بالسوق العالمي

شدد هاني ميلاد على أن السوق المصري لا يملك التأثير على أسعار الذهب محليًا، حيث أن الأسعار مرتبطة بالكامل بـ التغيرات العالمية، مؤكدًا أن حالة العرض والطلب داخل مصر مستقرة، ولا توجد ضغوط محلية تدفع الأسعار للصعود أو الهبوط، إذ المعروض متوافر بشكل كبير ولا يوجد إقبال استثنائي على الشراء.

توقعات بموجة ارتفاعات جديدة

وأشار ميلاد إلى أن السوق العالمية للذهب تتجه نحو موجة ارتفاعات جديدة قد تظهر بوضوح مع نهاية العام أو مطلع العام المقبل، متوقعًا تسجيل أسعار قياسية جديدة خلال الفترة المقبلة.

