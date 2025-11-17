مدحت العدل: خالد النبوي أضاف كثيرًا لفيلم الديلر، ويعلق على تقديم الفرقة الإسرائيلية "نور" لأغاني أم كلثوم (فيديو)

18 حجم الخط

قال السيناريست مدحت العدل على خلفية الجلسة الحوارية التي نظمها مهرجان القاهرة السينمائي بدورتها الـ 46 مع النجم خالد النبوي، إن النبوي أضاف لفيلم الديلر الكثير، مؤكدًا أنه فوجئ بنزول النبوي لميدان الجيزة وتعامل مع أشخاص هناك ليعود له بكلمات مثل “دولاب” وماذا يوجد بداخله والأنواع المختلفة وأي نوع مناسب لأي سن.

وأضاف العدل أنه في السيناريو الأصلي لم يكن يقدم “علي الحلواني” كبائع للمخدرات ولكن عندما أتى النبوي بالتفاصيل أجبرني أن أضيف مشاهد لتحقيق الحالة التي أراد خالد إيصالها للجمهور، مؤكدًا أن الممثل تعلم اللغة الأوكرانية من أجل الدور.

أم كلثوم بين المسرحية والفيلم وسرقة الفرقة الإسرائيلية لصوت الشرق

وفيما يخص فيلم أم كلثوم “الست” الذي من المقرر عرضه خلال شهر ديسمبر المقبل، أشار السيناريست إلى تأكده أن العملين مختلفان تمامًا فالمسرحية تقدم كوكب الشرق بشكل استعراضي غنائي بينما يستعرض الروائي أحمد مراد السيرة الذاتية للمغنية العظيمة، متمنيًا النجاح والتوفيق للفيلم.

بينما علق العدل على تقديم الفرقة الإسرائيلية “نور” لسلسلة حفلات لأغاني أم كلثوم، مؤكدًا أن من يسرق الأرض ليس مستبعدًا عليه أن يسرق صوت كوكب الشرق وأفلاما وفنا، موضحًا أن حتى رفع قضية على السارقين يعد نوعا من التطبيع وذلك لأننا نعطي للوضع شكلا قانونيا، مضيفًا: “علشان كده احنا بنتجاهله زي ما نقابة الفنانين بتتجاهله، زي ما مهرجان القاهرة السينمائي بيتجاهله، كذلك في جمعية مؤلفين أو شركة العدل جروب بنتجاهله”.

وأكد العدل أننا كعرب ومصريين نعرف من هي أم كلثوم ونحن من نستطيع تقديمها.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.

يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.