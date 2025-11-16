النبوي: شخصية "السادات" في مسرحية كامب ديفيد "وترتني".. وكدت انسحب لهذا السبب

18 حجم الخط

تحدث النجم خالد النبوي عن كواليس تقديمه لشخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات ضمن مسرحية “كامب ديفيد” من تأليف لورانس رايت، ومن إخراج مولى سميث، والتي قدمها في الولايات المتحدة الأمريكية.

مسرحية كامب ديفيد

وأكد “النبوي” أنه شعر بتوتر كبير أثناء أداء شخصية السادات في المسرحية وذلك لأنه أراد أن يرى الجميع حقيقة المصريين باعتباره شعب محب للعدل والحرية والسلام.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي يعقدها حاليا مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46 مع النجم خالد النبوي، بعد منحه جائزة فاتن حمامة للتميز من المهرجان لدورة هذا العام.

النجم خالد النبوي

وأكد “النبوي” أنه كاد أن ينسحب من المسرحية أكثر من مرة، خاصة عندما كان الممثل الذي يؤدي شخصية “كارتر” يريد أن يضيف شيء غير صحيح أو مبالغ فيه؛ لأن بعض المشاهد كانت تعتمد على الخيال.

وتابع: "كنت دائما أعترض وأخبرهم أني لن أكمل المسرحية"، موضحا أنه كان ممنونا جدا للمخرج الذي سمح له أن يمارس الأمانة الفنية أثناء عمله بالمسرحية".

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.

يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

