خالد النبوي: الجمهور سبب استمراري حتى اليوم وفيلم المهاجر كان نقطة الانطلاق (فيديو)

أعرب الفنان خالد النبوي عن سعادته بتكريمه في الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدًا أنه لولا أساتذته الذين تعلّم على أيديهم الكثير، ما كان ليصل إلى مكانته الحالية.



وأضاف النبوي، على هامش ظهوره على الـ ريد كاربت لفيلم «المهاجر» ضمن فعاليات المهرجان، أن الجمهور هو الدافع الأكبر لاستمراره في مهنة يعشقها، مشيرًا إلى أنهم لا يزالون يتابعون أعماله حتى اليوم.

وتابع قائلًا إن «المهاجر» كان أول بطولة مطلقة له، وأول لقاء مع المخرج الكبير يوسف شاهين، مشيرا إلى أن الدور كان صعبًا على أي ممثل في بداياته، لكنه كان فيلمًا مميزًا من جميع النواحي

فيلم المهاجر

يُعد فيلم "المهاجر"، إنتاج عام 1994، أحد أبرز الأعمال في تاريخ السينما المصرية الحديثة، وهو فيلم روائي تبلغ مدته 124 دقيقة، ومن بطولة مجموعة من أهم نجوم جيل التسعينيات، من بينهم النجم المكرَّم خالد النبوي في أحد أبرز أدواره التي رسخت مكانته على الساحة الفنية.

