الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد كرة السلة يعلن موعد مباراة الأهلي والاتحاد في نهائي دوري المرتبط

دوري المرتبط لكرة
دوري المرتبط لكرة السلة، فيتو
18 حجم الخط

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في الدور النهائي لبطولة دوري المرتبط لكرة السلة للموسم 2025.

وكشف الاتحاد أن الدور النهائي سيقام يوم السبت الموافق 22 نوفمبر الجاري على صالة الشباب والرياضة 6 أكتوبر "زويل"، حيث تقام مباراة المرتبط في الساعة الرابعة مساءً، فيما تقام مباراة الرجال في الساعة السادسة والنصف مساءً.

وتقام المباراة الثانية يوم الإثنين الموافق 24 نوفمبر الجاري، حيث تقام مباراة المرتبط في الساعة الخامسة، فيما تقام مباراة الرجال في الساعة السابعة والنصف مساءً.

أما لقاءات تحديد المركزين الثالث والرابع، يلتقي سبورتنج وسموحة يوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر على نفس الصالة، حيث تقام مباراة المرتبط في الساعة الرابعة مساءً، والرجال في الساعة السادسة والنصف مساءً.

وتقام المباراة الثانية يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري، لتقام مباراة المرتبط في الساعة الرابعة مساءً، والرجال في الساعة السادسة والنصف مساءً.

وكان الأهلي قد تأهل لنهائي دوري المرتبط بعدما تخطى سبورتنج في الدور نصف النهائي.

فيما تأهل الاتحاد السكندري إلى نهائي البطولة، عقب فوزه على جاره سموحة بنتيجة 3-1 في مجموع لقاءات الدور نصف النهائي على مستوى الرجال والمرتبط.

يذكر أن منافسات الدور نصف النهائي لدوري المرتبط أقيمت على صالة برج العرب الرئيسية بالإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة السلة الاتحاد المصري لكرة السلة صالة الشباب والرياضة الأهلي الاتحاد السكندري

مواد متعلقة

اتحاد كرة السلة يعلن حضور 1500 مشجع في نصف نهائي دوري المرتبط

كرة السلة، اليوم ختام الدورة المجمعة الأولى لدورى المرتبط

كرة السلة، منتخب الناشئين يفوز على ليبيريا في ثاني مبارياته بالأفروباسكت

كرة السلة، منتخب الناشئات يواجه كينيا في بطولة الأفروباسكت

الأكثر قراءة

القبض على شادي ألفونس بحوزته مادة يُشتبه أنها مخدر الماريجوانا

السيسي يفتتح مشروعات استراتيجية بمنطقة شرق بورسعيد

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم الأحد في الأسواق

وزير جيش الاحتلال: سيتم تجريد غزة من السلاح حتى آخر نفق

بعد حسم المرحلة الأولى وتوقعات الفوز بالثانية، نصيب القائمة الوطنية من مقاعد النواب

مدير الـ"CIA" السابق يثير الجدل بعد اعترافه بشرب الحشيش بمصر، ونشطاء: ناقص تقول اسم الديلر (فيديو)

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني أمام الدولار في بنك السودان المركزي

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون العلمي

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

سعر السمك اليوم، انخفاض الجمبري وقشر البياض والبلطي الوسط يبدأ من 50 جنيها

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر في اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق: لا يجوز شرعًا مخالفة قوانين وقواعد المرور 

عباقرة ولكن مجهولون، أبو بكر بن الحارث تابعي لقبوه بـ"الراهب" لكثرة عبادته

الجندي: العلم يفسّر الكون والدين يحدد غاية الإنسان

المزيد
الجريدة الرسمية