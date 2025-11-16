الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الأحد

سعر الين الياباني
سعر الين الياباني
18 حجم الخط

سعر الين الياباني، واصل سعر الين الياباني الاستقرار أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 16 نوفمبر 2025. 

وتستعرض «فيتو» سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية.

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي 

سجل سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي نحو  30.45 جنيه للشراء،   30.54 جنيه للبيع.

سعر الين الياباني أمام الجنيه في بنك مصر

سجل سعر 100 ين ياباني في بنك مصر نحو  30.46 جنيه للشراء،  30.75 جنيه للبيع.

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري

سجل سعر 100 ين ياباني في البنك الأهلي المصري نحو  30.44 جنيه للشراء،  30.72 جنيه للبيع.

سعر الين الياباني أمام الجنيه في بنك القاهرة 

سجل سعر 100 ين ياباني في بنك القاهرة نحو  30.44 جنيه للشراء، 30.72 جنيه للبيع

سعر الين الياباني 
سعر الين الياباني، فيتو

الين الياباني العملة الرسمية لليابان

الين الياباني هو العملة الرسمية لدولة اليابان، ويرمز له بالرمز (¥) أو (JPY)، ويُعتبر من أكثر العملات تداولًا في العالم بعد الدولار الأمريكي واليورو.

ويُصدر بنك اليابان المركزي العملة اليابانية، وتُستخدم في جميع المعاملات الاقتصادية داخل البلاد.

يعود تاريخ الين الياباني إلى عام 1871 عندما تم اعتماده رسميًا بدلًا من النظام النقدي القديم، وجاء اسمه من كلمة “ين” التي تعني الدائرة باللغة اليابانية، في إشارة إلى شكل العملة المعدنية.

ومنذ ذلك الحين، أصبح الين الياباني رمزًا للاقتصاد الياباني القوي، ويمثل إحدى العملات الآمنة في الأسواق العالمية.

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

1000 ين: باللون الأزرق، وتحمل صورة العالم الطبي “هيديو نوغوتشي”.

2000 ين: باللون الأخضر الفاتح، وتُظهر مشهدًا من قلعة شوري التاريخية.

5000 ين: باللون البنفسجي، وتحمل صورة الكاتبة “إتشو هيغوتشي”.

10000 ين: باللون البني، وتحمل صورة “فوكوزاوا يوكيتشي”، أحد رموز التعليم في اليابان.

العملات المعدنية:

توجد بفئات 1 ين، 5 ين، 10 ين، 50 ين، 100 ين، و500 ين، وتُصنع من معادن مختلفة مثل الألومنيوم والنحاس والنيكل.

الين الياباني في السوق

يعد الين الياباني من أهم العملات في أسواق الصرف العالمية، ويُستخدم كعملة احتياطية في العديد من الدول، كما يُعرف الين بأنه عملة الملاذ الآمن، إذ يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الأزمات الاقتصادية.

وشهد الين الياباني خلال السنوات الأخيرة تطويرات في تصميماته وتقنيات الأمان المستخدمة في طباعة العملة لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزي والبنوك المصرية البنك الأهلى المصرى البنوك المصرية البنك المركزى الين اليابان الين الين الياباني الين الياباني امام الجنيه ختام تعاملات اليوم سعر الين سعر الين الياباني

مواد متعلقة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سورية المركزي اليوم الأحد

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سورية المركزي

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري (تحديث لحظي)

الصكوك السيادية بين تعظيم الاستفادة من الأصول وجذب الاستثمارات، مكسب أم رهن لممتلكات الدولة؟

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني أمام الدولار في بنك السودان المركزي

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي منتصف تعاملات اليوم الأحد

الأكثر قراءة

نيجيريا والكونغو الديمقراطية يتعادلان 1/1 في الشوط الأول بملحق المونديال

تصفيات كأس العالم.. إيطاليا تتقدم على النرويج 1-0 في الشوط الأول

تصفيات كأس العالم، فرنسا تتقدم على أذربيجان 3-1 في الشوط الأول

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن جُرَيْج، "إمام الحجاز وفقيه أهل مكة"

إنجلترا تفوز على ألبانيا بثنائية هاري كين في تصفيات كأس العالم

البرتغال تصعد رسميا لكأس العالم 2026 بعد اكتساح أرمينيا 9-1 (صور)

موعد غرة شهر جمادى الآخرة 1447

منتخب أوكرانيا يتخطى أيسلندا 2-0 ويصعد لملحق كأس العالم بالتصفيات الأوروبية

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: برنامج "دولة التلاوة" جمع المصريين حول كتاب الله

دولة التلاوة الكبرى، أضخم مسابقة قرآنية تلفزيونية في مصر والعالم العربي

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن جُرَيْج، "إمام الحجاز وفقيه أهل مكة"

المزيد
الجريدة الرسمية