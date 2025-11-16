الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

سعر الريال القطري
سعر الريال القطري
18 حجم الخط

سعر الريال القطري، شهد سعر الريال القطري استقرارا أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية، في ختام  تعاملات اليوم الأحد الموافق 16 نوفمبر 2025.

اقرأ التالى: سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد

وتستعرض “فيتو” سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية.

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي 

سجل سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 12.90 جنيها للشراء، 12.96 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه في بنك القاهرة 

وسجل سعر الريال القطري في بنك القاهرة نحو 12.21 جنيها للشراء، 12.96 جنيها للبيع. 

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري 

وسجل سعر الريال القطري في البنك الأهلي المصري نحو 11.95 جنيها للشراء،  12.96 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري 
سعر الريال القطري، فيتو

سعر الريال القطري أمام الجنيه في بنك كريدى أجريكول

وسجل سعر الريال القطري في بنك كريدى أجريكول نحو 12.79 جنيها للشراء، 12.88 جنيها للبيع.

الريال القطري العملة الرسمية لدولة قطر

الريال القطري هو العملة الرسمية لدولة قطر، ويرمز لها بالرمز QAR، ويعرف أحيانا بـ QR، حيث يتم إصدار الريال القطري من قبل مصرف قطر المركزي، ويستخدم في جميع المعاملات الاقتصادية داخل الدولة.

ويعود تاريخ الريال القطري إلى ما قبل اكتشاف النفط في قطر، حيث كانت قطر فى البداية تستخدم عملات مختلفة تشمل الروبية الهندية والدرهم البحرينى، ولكن بعد اكتشاف النفط في الخمسينيات من القرن العشرين، بدأت قطر في إصدار عملتها الخاصة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية المتزايدة.

وفي عام 1966 تم إصدار الريال القطري لأول مرة بعد انفصال قطر عن البحرين، حيث كانت في البداية العملة مشتركة بين البلدين.

ومنذ ذلك الحين، أصبح الريال القطري هو العملة الوطنية المستقلة.

الفئات الورقية والمعدنية

الريال القطري يتوافر في فئات مختلفة من الأوراق النقدية والعملات المعدنية:

العملات الورقية:

5 ريالات: تتميز بلونها الأزرق، وتحمل صورة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، مؤسس الدولة الحديثة.

10 ريالات: باللون الأحمر، وتظهر فيها معالم بارزة من التراث القطري.

50 ريالا: باللون الأخضر، وتعرض صورًا لمشاهد من الحياة القطرية.

100 ريال: باللون البني، مع صور متنوعة لرموز ثقافية.

500 ريال: باللون البرتقالي، وتعتبر من أعلى فئات العملة.

العملات المعدنية:
توجد عملات معدنية بفئات مختلفة مثل: 1 ريال، 50 درهما، و25 درهما، وكلها مصنوعة من المعادن مثل النيكل والنحاس.

الريال القطري في السوق

جدير بالذكر أنه يتم تداول الريال القطري في الأسواق المحلية والعالمية، وله حضور قوي في البورصات الخليجية.

كما يتم استخدامه بشكل واسع في السياحة الدولية نظرا للازدهار الاقتصادي الذي تشهده قطر، بالإضافة إلى تنظيمها لمجموعة من الفعاليات الرياضية العالمية مثل كأس العالم 2022، حيث شهد الريال القطري تطورات كبيرة منذ إصداره، بما في ذلك تحسين تصميماته وتطوير تقنيات الأمان فيه لمواكبة التطورات التكنولوجية في عالم العملات حيث تمت إضافة عدد من الخصائص الأمنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنوك المصرية البنك المركزي والبنوك المصرية البنك المركزى المصرى البنك الأهلى المصرى ختام تعاملات اليوم سعر الريال سعر الريال القطري سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك الاهلى المصرى سعر الريال القطري أمام الجنيه في بنك القاهرة سعر الريال القطري امام الجنيه سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزى

مواد متعلقة

آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سورية المركزي اليوم الأحد

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سورية المركزي

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري (تحديث لحظي)

الصكوك السيادية بين تعظيم الاستفادة من الأصول وجذب الاستثمارات، مكسب أم رهن لممتلكات الدولة؟

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني أمام الدولار في بنك السودان المركزي

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي منتصف تعاملات اليوم الأحد

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد

الأكثر قراءة

البرتغال تصعد رسميا لكأس العالم 2026 بعد اكتساح أرمينيا 9-1 (صور)

البلدي تتراجع 3 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

مصرع صغيرين في حادث انقلاب تروسيكل بالفيوم

السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس البحرية

منتخب البرتغال يضرب أرمينيا بخماسية في الشوط الأول ويقترب من بلوغ كأس العالم

السيسي يفتتح مشروعات استراتيجية بمنطقة شرق بورسعيد

تصفيات كأس العالم، فرنسا تتقدم على أذربيجان 3-1 في الشوط الأول

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم الأحد في الأسواق

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى تسقط النفقة الزوجية؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

من القرآن والسنة، حكم طهارة المريض المحجوز بالعناية المركزة

حكايات المسجد الأموي في دمشق وقصة أبوابه ومآذنه

المزيد
الجريدة الرسمية