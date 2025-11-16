زيادة أسعار تذاكر دخول الزائرين العرب للمتاحف والأماكن الأثرية بداية 2026

18 حجم الخط

أعلن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إلغاء القرار الخاص بمعاملة الزائرين العرب بنفس معاملة الزائرين المصريين في دخول المتاحف والمناطق الأثرية اعتبارا من أول يناير 2026.



أسعار تذاكر دخول العرب للمواقع الأثرية والمتاحف



وبموجب القرار الجديد الصادر عن المجلس الأعلى للآثار، سيتم توحيد فئات تذاكر الدخول ليتم التعامل مع السائحين العرب بنفس فئة الأجانب.

زيادات أسعار تذاكر المواقع والمتاحف الأثرية

وأوضح وزير السياحة والآثار تعليقا على الأخبار المتداولة عن زيادات أسعار تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية خلال الفترة القادمة، أن أي زيادة في أسعار تذاكر الدخول يتم الإعلان عنها قبل تطبيقها بمدة لا تقل عن 6 أشهر، وذلك حتى تتمكن شركات السياحة من إخطار الوفود السياحية.

