الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد

سعر الدينار البحريني
سعر الدينار البحريني
18 حجم الخط

سعر الدينار البحريني، شهد سعر الدينار البحريني استقرارا أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك المصرية، حركة  تعاملات اليوم الأحد الموافق 16 نوفمبر 2025.

وتستعرض «فيتو» سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك.

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو  124.96جنيه للشراء، 125.33  جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في بنك قطر QNB 

وسجل سعر الدينار البحريني في بنك قطر QNB نحو  121.98جنيه للشراء،  125.19 جنيه للبيع. 

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في بنك القاهرة

وسجل سعر الدينار البحريني في بنك القاهرة نحو 124.40 جنيه للشراء، 125.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني 
سعر الدينار البحريني 

الدينار البحريني العملة الرسمية لمملكة البحرين

الدينار البحريني هو العملة الرسمية لمملكة البحرين، ويرمز له بالرمز (BHD)، ويصدره مصرف البحرين المركزي. ويُعد من أقوى العملات على مستوى العالم، حيث يتمتع بقيمة مرتفعة وثبات نسبي أمام العملات الأجنبية.

وتم إصدار الدينار البحريني رسميًا عام 1965 ليحل محل الروبية الخليجية التي كانت متداولة في المنطقة، وتم تقسيم الدينار إلى 1000 فلس.

ويُعتبر الدينار من العملات التي تعكس متانة الاقتصاد البحريني القائم على القطاعين المالي والنفطي، إلى جانب اهتمام الدولة بتنويع مصادر الدخل عبر قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة.

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

نصف دينار: باللون البنفسجي الفاتح.

دينار واحد: باللون الأحمر، يحمل معالم تاريخية من البحرين.

خمسة دنانير: باللون الأخضر، وتُظهر رموزًا من التراث الوطني.

عشرة دنانير: باللون البني، وتحمل صورًا لمواقع ومعالم تنموية.

عشرون دينارًا: باللون الأزرق الداكن، وهي أكبر فئات العملة المتداولة.

العملات المعدنية:

توجد بفئات 5، 10، 25، 50، و100 فلس، وتُصنع من معادن مثل النيكل والنحاس والبرونز، وتحمل رموزًا وطنية وشعارات الدولة.

الدينار البحريني في السوق

ويُعتبر الدينار البحريني من أقوى العملات في العالم من حيث القيمة، إذ يرتبط بالدولار الأمريكي بسعر ثابت تقريبًا، مما يمنحه استقرارًا كبيرًا في أسواق الصرف.

ويُستخدم الدينار في جميع التعاملات المحلية، كما يُقبل في العديد من المعاملات الإقليمية نظرًا لقوة الاقتصاد البحريني ومكانته في الخليج العربي. 

كما يلعب الدينار دورًا مهمًا في القطاع المالي والمصرفي الخليجي، خاصة أن البحرين تُعد مركزًا ماليًا رئيسيًا في المنطقة وتحرص السلطات النقدية في البحرين على تحديث تصاميم العملة بشكل دوري، وإضافة تقنيات أمنية حديثة لحمايتها من التزوير ومواكبة التطور في أنظمة الدفع الرقمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزي والبنوك المصرية البنك المركزى المصرى البنوك المصرية الدينار الدينار البحريني الدينار البحريني امام الجنيه الدينار البحريني في البنك بنك قطر QNB حركة تعاملات اليوم سعر الدينار سعر الدينار البحريني سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

مواد متعلقة

الين الياباني يسجل 30.53 جنيها للبيع في البنك المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار في بنك الخرطوم المركزي اليوم الأحد

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي

استقرار سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الأحد

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد

الأكثر قراءة

انخفاض يضرب البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025

وزير جيش الاحتلال: سيتم تجريد غزة من السلاح حتى آخر نفق

أسعار الخضار اليوم، الجزر يدخل خريطة التخفيضات وتهاوي الفاصوليا والبطاطس تسجل 16 جنيها

خلاف بين وزير الري ومسئول سابق على "فيس بوك" يفتح ملف مشكلات الصرف الزراعي

سيدة تقتل زوجها طعنا أمام أطفالهما بعد مشادة كلامية بالعجمي

بعد حسم المرحلة الأولى وتوقعات الفوز بالثانية، نصيب القائمة الوطنية من مقاعد النواب

موعد مباراة إنجلترا وألبانيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

إسرائيل تسرق 17 ألف قطعة أثرية من متحف قصر الباشا بغزة

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

سعر السمك اليوم، انخفاض الجمبري وقشر البياض والبلطي الوسط يبدأ من 50 جنيها

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، أبو بكر بن الحارث تابعي لقبوه بـ"الراهب" لكثرة عبادته

الجندي: العلم يفسّر الكون والدين يحدد غاية الإنسان

صوت صدح بالإيمان، أبرز المحطات في حياة الشيخ نصر الدين طوبار في ذكرى وفاته

المزيد
الجريدة الرسمية