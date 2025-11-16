السفير المغربي وأبطال "زنقة مالقة" أبرز حضور ريد كاربت "القاهرة السينمائي" (صور)

18 حجم الخط

شهدت السجادة الحمراء للفيلم المغربي زنقة مالقة حضورًا لافتًا مساء اليوم الأحد، حيث حرص كل من السيد محمد آيت، سفير المملكة المغربية بالقاهرة، والناقد السينمائي طارق الشناوي، والمخرج أمير رمسيس والفنانة هبة السيسي إلى جانب صناع الفيلم ونجومه على التواجد قبيل عرض الفيلم على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46.

فيلم زنقة مالقة

فيلم زنقة مالقة من إخراج مريم التوزاني، ويشارك ضمن المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي هذا العام، وتدور قصة الفيلم حول امرأة إسبانية تبلغ من العمر 79 عامًا، تعيش بمفردها في طنجة بالمغرب، وتستمتع بحياتها اليومية، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب عندما تصل ابنتها من مدريد لبيع الشقة التي لطالما سكنتها، وفي وسط اصرارها وعزمها على البقاء، تبذل "أنخيليس" قصارى جهدها لاستعادة منزلها وممتلكاتها، وفجأةً، تكتشف الحب والإثارة من جديد.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًّا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.