ينطلق اليوم برعاية السيسي، 10 معلومات عن النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة

تقام اليوم فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025 بقاعة مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وترصد فيتو أبرز المعلومات عن المؤتمر:

- النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية (PHDC 2025)، والتي تنطلق صباح اليوم الأربعاء، ستسفر عن حزمة من النتائج الاستراتيجية التي ستعيد رسم ملامح التنمية البشرية وتعزز جودة الحياة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

- النتائج الاستراتيجية تشمل: تعزيز الفهم العميق للاتجاهات العالمية والإقليمية في مجالات السكان والصحة والتنمية البشرية، تحديد الروابط القابلة للتنفيذ بين السكان والصحة والتنمية المستدامة، تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات السكان والصحة، توسيع نطاق أفضل الممارسات والخبرات في صحة السكان والتنمية البشرية، تطوير خارطة طريق عملية للاستفادة من الفرص ومواجهة التحديات الرئيسية، الدعوة إلى دمج برامج السكان وإعطائها الأولوية في سياسات التنمية المستدامة، تفعيل المسؤولية الاجتماعية تجاه قضايا السكان والصحة، تعزيز قدرات الأطراف المعنية لتنفيذ مبادرات التنمية البشرية، وتحديد الحلول والتقنيات المبتكرة في مجالات التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي.

- المؤتمر يعقد خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، بفندق سانت ريجيس في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وتحت شعار "تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص".

مجالات الصحة الشاملة

- يُعد المؤتمر منصة عالمية رائدة للابتكار والتغيير تجمع نخبة من القادة، صناع السياسات، الخبراء، ورواد الابتكار لمناقشة أبرز التحديات والفرص في مجالات الصحة الشاملة، الديناميكيات السكانية، الهجرة، السياحة الصحية،تمكين الشباب، التعليم، الذكاء الاصطناعي، واقتصاد الرعاية.

- يهدف إلى صياغة رؤى وسياسات مستدامة تعزز الكرامة الإنسانية، المساواة، والقدرة على مواجهة تحديات العصر.

- يأتي المؤتمر هذا العام ليؤكد التزام الدولة بدفع عجلة التنمية البشرية الشاملة والمستدامة، من خلال معالجة التحديات السكانية والصحية والاجتماعية، واستثمار الطاقات البشرية في بناء المستقبل.

- يسعى المؤتمر إلى تحفيز صياغة سياسات عملية تستند إلى العدالة والابتكار، مع تعزيز الشراكات المجتمعية لبناء مجتمعات مرنة وشاملة، قادرة على مواجهة تحديات المستقبل بثقة واستدامة.

- تتضمن أهداف النسخة الثالثة من المؤتمر هذا العام تعزيز التنمية البشرية المستدامة من خلال الاستثمار في التعلم مدى الحياة، والمهارات الرقمية، وضمان المساواة في فرص التعليم والعمل للجميع

- تعزيز العدالة الصحية والاجتماعية عبر توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، ودمج المحددات الاجتماعية للصحة ضمن السياسات العامة، مع إعطاء الأولوية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا.

- كما تتضمن الأهداف تمكين الأجيال كافة عبر دعم المشاركة الفعالة في المجتمع، وتشجيع الشيخوخة الصحية والمنتجة، وإتاحة الفرص الكاملة لإطلاق طاقاتهم في مسارات التنمية.و تعزيز الهوية والتماسك الاجتماعي من خلال توظيف الثقافة والرياضة كوسائل فعالة لبناء الانتماء المجتمعي، وتعزيز المرونة والمشاركة المدنية، والاستجابة للتحديات العالمية المرتبطة بالهجرة، والتغير البيئي، والهشاشة السكانية، عبر تبني حلول مبتكرة قائمة على المعرفة، تتماشى مع التحولات العالمية الراهنة.

