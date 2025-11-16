المخرج التركي نوري جيلان: صوّرتُ لأول مرة بلا نص وأسعى لتحويل رواية توفيق الحكيم إلى فيلم (صور)

18 حجم الخط

نظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ46 محاضرة بعنوان "انعكاسات سينمائية: رحلة في عوالم نوري بيلجي جيلان" والتي أدارها الناقد السينمائي أحمد شوقي، رئيس الاتحاد الدولي للنقاد.

وقال المخرج والكاتب التركي نوري جيلان إنه بدأ تصوير فيلمه الأول بمفرده وبدون نص، موضحًا: “اعتادت التجول وتصوير كل شيء، حتى شعرت بالثقة وبدأت أستخدم نصا مكتوبا ليصبح فريقا عمليا يتكون من 50 و60 شخصا الآن”.

وأضاف المخرج أنه حدث تغير كبير بين ما كان يكتبه سابقًا وما يكتبه الآن، وذلك لأن المخرج والكاتب يجب أن يعرف حدوده وقدرته وإن لم يتبعها الشخص فهو "أحمق"، فقال: “الآن مقارنة بالماضي أنا أكثر حرية وأستطيع أن أكتب أكثر ما أريد لأني غير مقيد بميزانية”.

وحول تفضيله العمل مع الممثلين المحترفين قال المخرج: “في الأدوار الصغيرة أفضل العمل مع الفنانين المبتدئين، لأنهم يمنحون المخرج مساحة أكبر للإبداع وإخراج كل ما لديه من أفكار إبداعية”.

وأكد نوري أنه كره تجربة التمثيل في فيلم "Climates" وذلك “لكوني خجولا للغاية”، مضيفا أن التجربة ساعدته على فهم الممثلين افضل كمخرج وتحسين قدرته على التعامل معهم.

واضاف: “لا أعرف أبدا متى سأنهي المشهد وأفضل أن أترك الممثلين يخرجون كل شيء، أنا أكره قطع المشاهد ولكن أحيانًا يجب أن أبدأ من جديد”.

وأوضح أن القراءة والروايات شيء مهم للغاية لكل صانع أفلام ليس فقط لاقتباسهم أو وضعهم في أعمال سينمائية ولكن ليفتح مجال تفكيره فكل ما يقرأ يؤثر على الشخص ويفتح له آفاقا جديدة."

وأوضح المخرج أنه منذ أربع سنوات قراءة رواية "يوميات نائب في الأرياف" لتوفيق الحكيم، مؤكدًا أنها كانت سينمائية للغاية، وأوضح أنه أراد أن يعيد تقديمها كفيلم ولكنه علم عندما آتى لمصر أنه تم تحويلها بالفعل.

