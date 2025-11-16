السيسي: نفذنا مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس رغم التحديات

18 حجم الخط

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه كانت توجد تحديات عام 2015 أمام تنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلا أن الإرادة والعمل الجاد المشترك مكن الدولة من تحقيق الأهداف المرجوة.

وشهد الرئيس السيسي، اليوم، افتتاح عدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد.

وتعد منطقة شرق بورسعيد واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية فى مصر والشرق الأوسط حيث أن موقعها الفريد عند المدخل الشمالى لقناة السويس على البحر المتوسط يجعلها نقطة ارتكاز رئيسية لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب ويؤهلها لتكون بوابة لوجستية وصناعية عالمية.



