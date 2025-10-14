الأربعاء 15 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بطلة الفيوم نورعبدالرحمن تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني

البطلة، فيتو
البطلة، فيتو

توجت نور عبد الرحمن سعد عبد الجواد لاعبة نادي الجمهورية الرياضي بالفيوم، بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز الفني إناث، مرحلة 7 سنوات (المستوى الأول فردي عام)، لموسم 2024/2025.

 

نور عبد الرحمن تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز

وجاء تتويج بنت محافظة الفيوم بهذا اللقب بعد أداء مميز خلال منافسات البطولة التي نظمها الاتحاد المصري للجمباز، اليوم الثلاثاء، وشهدت مشاركة عدد كبير من اللاعبات من مختلف الأندية والمراكز على مستوى الجمهورية، وتمكنت البطلة الصغيرة من التفوق بجدارة على منافساتها بمهارات فنية دقيقة وثقة لافتة في الأداء، وأشاد الاتحاد المصري للجمباز، برئاسة الدكتور إيهاب أمين نصيف، بتميز اللاعبة ومستواها الفني المتقدم، لافتا الي أن تتويجها يمثل نموذجًا مشرفًا لما تحققه المواهب الصغيرة من إنجازات مبكرة على الساحة الرياضية المصرية.

 

 

 

محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة في إطسا ويوسف الصديق

استعداد لموسم زراعته، الفيوم تنظم مؤتمرا للنهوض بمحصول القمح

يذكر أن بطولة كأس مصر للجمباز الفني تُعتبر إحدى البطولات الكبرى التي تساهم في اكتشاف وصقل المواهب الصغيرة، وتفتح الطريق أمامها للمشاركة في البطولات العربية والدولية مستقبلًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الاتحاد المصرى للجمباز البطولات الكبرى البطولات العربية كأس مصر للجمباز الفني كأس مصر للجمباز نادي الجمهورية الرياضي ياة كريمة

مواد متعلقة

التعليم العالي تعلن القوائم المحدثة للمؤسسات التعليمية المعتمدة جامعات ومعاهد

كل ما تريد معرفته عن التقديم في كلية الشرطة.. إجراءات وشروط الالتحاق ومواعيد التقديم والاختبارات المقررة.. تخصصات قسم الضباط المتخصصين

أخبار مصر اليوم: توفير 55 ألف وحدة سكنية للمتضررين من انهيار العقارات بالإسكندرية.. خطوات تسجيل الرغبات بتنسيق الدبلومات الفنية 2025.. استعدادات لتشغيل الطريق الإقليمي

رئيس الوزراء في مؤتمر حاسم: مصر لا تعتمد على سنترال واحد.. ولدينا بنية احتياطية فعالة.. "مدبولي": قطرة دم واحدة تراق على الطرق لا تساوي الإنجازات.. و30% من حركة النقل على "الإقليمي"

تنسيق الجامعات، ننشر قواعد قبول طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات الحكومية 2025

البرنامج الكامل لاحتفالات قطاعات وزارة الثقافة بثورة 30 يونيو

إيهاب أمين: منتخب الجمباز يمتلك منظومة قوية قادرة على تحقيق الإنجازات

ميدالية جديدة، لينا حليقة تحصد فضية بطولة العالم للجمباز الإيقاعي

الأكثر قراءة

لماذا تتسارع الشيخوخة بشكل مفاجئ في سن الـ44؟ وهل حقنة إيناس الدغيدي هي الحل؟

قبل ساعات من أولى جلسات محاكمتها، اعتراف مثير للراقصة ليندا عن فيديوهات الحفلات الخاصة

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين بانخفاض كبير وارتفاع 4 أصناف منها المكرونة

ارتدوا الجواكت، تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

سعر الفاكهة اليوم، الرمان على خطى المانجو وانخفاض مفاجئ في العنب

ميسي يقود منتخب الأرجنتين لاكتساح بورتو ريكو وديا بسداسية نظيفة (فيديو)

سأتصل بإنفانتينو وهينفذ، ترامب يعتزم نقل مباريات كأس العالم من مدينة مكتظة بالسكان

ثمن سيارة فارهة، حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل في مصر (صور)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات السعودية ضد العراق في جميع البطولات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية