بطلة الفيوم نورعبدالرحمن تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني

توجت نور عبد الرحمن سعد عبد الجواد لاعبة نادي الجمهورية الرياضي بالفيوم، بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز الفني إناث، مرحلة 7 سنوات (المستوى الأول فردي عام)، لموسم 2024/2025.

نور عبد الرحمن تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز

وجاء تتويج بنت محافظة الفيوم بهذا اللقب بعد أداء مميز خلال منافسات البطولة التي نظمها الاتحاد المصري للجمباز، اليوم الثلاثاء، وشهدت مشاركة عدد كبير من اللاعبات من مختلف الأندية والمراكز على مستوى الجمهورية، وتمكنت البطلة الصغيرة من التفوق بجدارة على منافساتها بمهارات فنية دقيقة وثقة لافتة في الأداء، وأشاد الاتحاد المصري للجمباز، برئاسة الدكتور إيهاب أمين نصيف، بتميز اللاعبة ومستواها الفني المتقدم، لافتا الي أن تتويجها يمثل نموذجًا مشرفًا لما تحققه المواهب الصغيرة من إنجازات مبكرة على الساحة الرياضية المصرية.

يذكر أن بطولة كأس مصر للجمباز الفني تُعتبر إحدى البطولات الكبرى التي تساهم في اكتشاف وصقل المواهب الصغيرة، وتفتح الطريق أمامها للمشاركة في البطولات العربية والدولية مستقبلًا.

