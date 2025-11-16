الأحد 16 نوفمبر 2025
خارج الحدود

69,483 شهيدا و170,706 مصابين منذ 7 أكتوبر 2023 حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي بغزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 69,483 شهيدا و170,706 مصابين منذ 7 أكتوبر 2023.

 

جيش الاحتلال ينفذ حملة اقتحامات واسعة في مدن الضفة الغربية

في غضون ذلك، نفذت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل السبت، حملة اقتحامات واسعة ومتزامنة في العديد من مدن وبلدات الضفة الغربية، تخللتها مواجهات وحملة اعتقالات بين الشبان الفلسطينيين.

 

قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن "قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس من عدة جهات، واندلعت مواجهات في مخيم عسكر القديم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، باتجاه المواطنين".

وأضافت أن "القوات الإسرائيلية اقتحمت أحياء رأس العين، والباشا، والبلدة القديمة ومحيطها، وأن أحد الفتية قتل وأصيب آخر، فجر الأحد، خلال اقتحام مخيم عسكر القديم، شرقي نابلس".

