مؤتمر لحزب حماة وطن بالشيخ زويد لدعم مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات النواب

تستعد مدينة الشيخ زويد لعقد مؤتمر حاشد اليوم الأحد لدعم المرشح إبراهيم أبو شعيرة، مرشح القائمة الوطنية عن حزب حماة الوطن، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بمدينة الشيخ زويد.

ويأتي المؤتمر تأكيدًا على الالتفاف الشعبي حول المرشح، وسط توقعات بحضور واسع من أهالي الشيخ زويد ورموزها الاجتماعية والقبلية، في فعالية يُنتظر أن تكون مشرّفة وتليق بالمدينة وأبنائها.





وأكد القائمون على المؤتمر أن حضور الأهالي يعد شرفًا ودعمًا يُحسب للمرشح، واضافوا أن الفزعة والمساندة في هذا التوقيت تعكس روح التكاتف المعروفة عن أهالي الشيخ زويد.

