الشروق نموذجا.. وما ترجوه العيون!

في مثل هذه الأيام قبل عام شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على أن الإدارة الحقيقية تبدأ من الشارع لا من خلف المكاتب، وذلك حضور يومي لرؤساء الأجهزة، ومتابعة مباشرة للملفات، وتحديد واضح للأولويات، ومحاسبة فورية للمقصرين، بل واستبدال من لا يواكب المستهدفات بآخر أكثر قدرة وحيوية.

هذه الرسالة لم تكن مجرد توجيه، بل إعلان عن مرحلة جديدة تُقاس فيها الكفاءة بما يراه المواطن لا بما يُكتب في دفاتر الإدارات إذ لم يعد المشهد الإداري في المدن الجديدة ولا في الأحياء والمدن يحتمل أي بيروقراطية تقليدية تكتفي بالتقارير اللامعة أو الاجتماعات الشكلية.



وتأكيدًا لتلك التوجيهات جاءت رؤية وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني لتعزز هذا الاتجاه، بوضع إطار عملي يقوم على النظافة والصيانة والزراعة والإنارة وتحسين الصورة البصرية للمدن.

وهي معايير لا تتحقق إلا إذا كان رئيس الجهاز حاضرًا على الأرض، يرى التفاصيل بعيونه ويتابع شكاوى الناس باعتبارها معيار نجاح لا مصدر إزعاج. فحياة المدن الحديثة لا تستقيم بلا متابعة يومية، ولا تتطور إذا ظل المسؤول بعيدًا عن مواقع العمل.

وفي مدينة الشروق تحديدًا، ظهرت مؤشرات مبكرة على تحرك فعلي، بعدما أعلن رئيس جهازها المهندس بسام محمد فضل خطة شاملة لتأهيل مطابق وبالوعات الأمطار وتركيب أغطية مقاومة للسرقة، مع دعوة السكان إلى حماية المال العام والإبلاغ عن أي عبث بالبنية التحتية.

وتزامن ذلك مع تأكيد المهندس بسام الشيخ أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرًا جذريًا في أعمال الطرق بعد ترسية ثلاث عمليات تطوير على شركات متخصصة. فالطرق ليست مظهرًا تجميليًا، بل عنصر أمان ينعكس مباشرة على حياة المواطن وقدرته على التنقل دون خسائر أو أعطال متكررة.



ورغم أهمية هذه الجهود، يبقى الامتحان الحقيقي معلقًا بموعد نزول المطر. فالتجربة الطويلة مع المدن المصرية تُظهر أن أول موجة أمطار تكشف ما إذا كانت الخطط تمت ترجمتها إلى أفعال أم بقيت وعودًا مطمئنة على الورق.

عند اللحظة التي تتجمع فيها المياه في الشوارع، ويتباطأ المرور، وتختبر البالوعات قدرتها على الصرف، ستظهر النتيجة الحقيقية لأجهزة المدن. وحينها فقط سنعرف ما إذا كنا أمام نقلة نوعية في الإدارة الميدانية، أم أن المشهد سيتكرر كما اعتدنا: تقارير تطمئن، وواقع يغرق في "شبر مية".

ومع كل المؤشرات الحالية، يبقى السؤال مشروعًا ومفتوحًا: هل استعدت الشروق والمدن الجديدة والأحياء فعلًا لفصل الشتاء، بحيث لا تتوقف الحياة عند أول هطول؟ أم أننا سنكتشف مرة أخرى أن المطر -رغم بساطته- ما زال قادرًا على تعطيل مدينة كاملة وكشف ما خفي من ضعف في البنية التحتية والإدارة؟ الجواب ستكتبه السماء حين ينزل أول غيث.

ويبقي أخيرا أن نقول: متي نري أمثال بسام الشيخ في كل مواقع العمل في بلدنا مصر؟!

