توتر شديد وغضب، اجتماع درامي لحكومة الاحتلال ونتنياهو يقرر معاقبة وزرائه

رفض دخول 6 وزراء بسبب تأخرهم دقيقة واحدة

اجتماع عاصف لحكومة نتنياهو، سادت حالة من التوتر في اجتماع حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم برئاسة بنيامين نتنياهو، وخلال الاجتماع بدأ نتنياهو يهدد ويتوعد وزراءه بفرض عقوبات عليهم حال سفرهم بدون موافقته، ذلك ما كشفته صحيفة “معاريف” العبرية عن كواليس الاجتماعي الساخن في الكابينت الإسرائيلي.

توتر شديد وغضب غير مسبوق لنتنياهو في اجتماع حكومته اليوم

وقالت الصحيفة إن حالة التوتر والقلق غير المسبوق، الذي بدا عليه بنيامين نتنياهو اليوم، تسببت في توتر داخل اجتماع حكومة الاحتلال، الذي لم يحضره نحو ثلث وزراء حكومة الاحتلال.

توتر شديد لنتنياهو في اجتماع حكومته البوم، فيتو



ووصفت صحيفة “معاريف” العبرية ما حدث في اجتماع حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، بأنه “دراما في اجتماع الحكومة”، حيث غاب عدد من الوزراء عن الاجتماع ومنهم وزير جيش الاحتلال ورئيس الشاباك السابق ووزير النقل، في حكومة الاحتلال.

وبرغم التوتر الشديد الذي بدا عليه بنيامين نتنياهو، فإن “معاريف” أرجعت عدم حضور وزراء الاحتلال لاجتماع نتنياهو إلى سبب يبدو بسيطًا، وهو تأخر هؤلاء الوزراء لمدة دقيقة واحدة فقط عن الاجتماع.

وكشفت “معاريف” تفاصيل توتر نتنياهو الشديد، مؤكدة أن غضب نتنياهو جاء بسبب تأخر الوزراء وتغيبهم عن اجتماعات الحكومة، حيث أعلن نتنياهو عن عقوبات تطال وزراء حكومته، ومن بين الوزراء الذين بقوا خارج اجتماع الحكومة، كان (وزير السياحة ياريف ليفين، ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزيرة المساواة الاجتماعية ماي جولان، والمقرب من نتنياهو ورئيس الشاباك السابق آفي ديختر، ووزير الاقتصاد نير بركات، ووزير النقب إسحاق فاساروف).

تفاصيل الاجتماع العاصف في حكومة نتنياهو

وأكدت “معاريف”، التي كشفت عن تفاصيل الاجتماع العاصف في حكومة نتنياهو، أنه خلال الاجتماع وقع حادثٌ غير مألوفٍ بعد تأخر عددٍ من الوزراء عن الاجتماع، حيث أُغلق باب قاعة الاجتماع، وتُرك الوزراء المتأخرون في الخارج، ومن بين الوزراء الذين بقوا في الخارج: آفي ديختر، وماي جولان، وإسرائيل كاتس، ونير بركات، وإسحاق فاساروف.

غضب وتوتر شديد لنتنياهو في اجتماع حكومته، فيتو



وذكرت “معاريف” أن وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر تأخر دقيقةً واحدةً، وغضب بشدةٍ عندما أُغلق الباب، وعندما فُتح الباب، اقتحم ساعر المكان، وأزاح المتحدث باسم رئيس الوزراء، وتذمر قائلًا: “وصلتُ الساعة الحادية عشرة بالضبط”.

وأشارت “معاريف” إلى أنه بحسب عدد من وزراء الاحتلال الذين بقوا في الخارج، فقد قالوا: “وصلنا متأخرين دقيقة واحدة، في الساعة 11:01 كنا أمام الباب، ولأول مرة قبل دقيقة أغلق رئيس الوزراء الباب. انتظرنا حتى انتهى رئيس الحكومة من كلمته الافتتاحية المصورة، ودخلنا”.

وأوضحت “معاريف” أن حادثة اليوم وقعت بعد أن اتسم اجتماع الحكومة الذي عُقد قبل بضعة أيام بتوتر غير معتاد، وظهر الغضب على بنيامين نتنياهو، من قلة حضور وزراء حكومته، ففي بداية الاجتماع، لم يحضر سوى تسعة منهم، ثم أُضيف عدد قليل لاحقًا، ولكن حتى ذلك الحين لم يتجاوز عددهم عشرين من أصل ثلاثين.

نتنياهو يوقع عقوبات على وزراء حكومته

وأكد نتنياهو حينها عزمه اتخاذ إجراءات تأديبية، تشمل نشر قائمة بالحاضرين والغائبين، ورفض الموافقة على سفر الوزراء المتغيبين عن اجتماعات حكومته إلى الخارج، كما قرر منع أي وزير لا يحصل على موافقة مسبقة على غيابه من تقديم مقترح قرار إلى الحكومة، وفي وقت لاحق من اليوم، أصدرت سكرتارية الحكومة بيانًا رسميًا للوزراء يوضح فيه العقوبات الجديدة، بحسب “معاريف”.

أما القرار الذي صدر عن نتنياهو، فينص على ما يلي: “بعد الزيادة الأخيرة في تأخر الوزراء وغيابهم عن اجتماعات الحكومة، أصدر نتنياهو تعليماته لأمين مجلس وزرائه بإبلاغ الوزراء بما يلي: (أي وزير يتأخر عن اجتماع حكومي أو يتغيب عنه دون موافقة مسبقة من أمين مجلس وزراء الاحتلال، لن يُسمح له بتقديم مقترح قرار يتعلق بمسؤوليات وزارته لمناقشته في اجتماع الحكومة الذي سيُعقد في الأسبوع التالي”.

كواليس الاجتماعي العاصف لحكومة نتنياهو، فيتو



كما نصت عقوبات نتنياهو على وزرائه بأن “أي وزير يتغيب عن اجتماعين حكوميين أو يتغيب عنهما مرتين دون موافقة مسبقة من أمين مجلس وزراء الاحتلال، لن يُسمح له بالسفر إلى الخارج نيابةً عن الكيان، وذلك وفقًا لتقدير نتنياهو. وسيُبلغ أمين مجلس وزراء الاحتلال الوزراء المعنيين بتأخيرهم أو غيابهم عن اجتماعات الحكومة”.

وردّت حكومة الاحتلال على الإعلان الجديد بنبرة متباينة، وحاول أحد الوزراء تهدئة الأمور قائلًا: “تأخر العديد من الوزراء اليوم أزعج رئيس الوزراء، لكن لا أحد يفعل ذلك عمدًا. لا أرى أي عقوبات تُطبّق”.

وأكدت معاريف أن اجتماع حكومة الاحتلال عُقد وكانت نصف الطاولة فارغة، حيث أكد مكتب نتنياهو أن توجيهاته ستُطبق بالكامل.

