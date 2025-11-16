الأحد 16 نوفمبر 2025
بالأسماء، إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص ونقل بطريق ميناء الدخيلة في الإسكندرية

تصادم ميكروباص ونقل،
تصادم ميكروباص ونقل، فيتو
أصيب 8 أشخاص بكسور وسحاجات وجروح، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارتي ميكروباص ونقل بطريق ميناء الدخيلة غرب الإسكندرية، وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث بصحبه قوة أمنية. 

كان قسم شرطة الدخيلة قد تلقي بلاغا يفيد بحادث تصادم بين سيارة ميكروباص ونقل بطريق ميناء الدخيلة  توجهت قوة أمنية بصحبه سيارات الإسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة نقل بميكروباص ووجود ٨ مصابين 

و استقبلت مستشفي العجمي النموذجي غرب الإسكندرية برئاسه الدكتور صلاح الحصاوي، ال 8 مصابين في حادث التصادم.

وقام أطباء المستشفى فور دخول المصابين الي الطوارئ بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة والرعاية بالطوارئ،  وتراوحت اصابتهم بين جروح وكسور وسحاجات. 

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: 

ربيع أحمد ٥٥ عاما، مراد أحمد ٤٦ عاما، أحمد علي ٤٠ عاما، أحمد كمال ٣٣ عاما، محمد حسني،٤٢ عاما، أحمد هاشم ٢٥ عاما، مهند إيهاب ٢٣ عاما، نجاح محمود ٤٩ عاما.

 

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة. 

