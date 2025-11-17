الإثنين 17 نوفمبر 2025
أستاذ قانون يستعرض ضوابط تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان

استعرض الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، ضوابط تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بالتزامن مع اقتراب إعادة تشكيل المجلس في ديسمبر المقبل.

المجلس القومى لحقوق الإنسان


وقال فوزي في تصريح خاص، إن وفقا لقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقدم ترشيحات الجهات إلي مجلس النواب قبل نهاية مدة المجلس الحالي، وذلك مثل ترشيحات المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة، وغيرها من الجهات.

وأوضح فوزي، أن كلمة غيرها من الجهات، تحتمل أي جهة من الجهات الموجودة في الدولة، مثل الوزارات ذات ذات العلاقة مثل وزارة الخارجية ووزارة الداخلية، والمؤسسات الجهات الدينية، فهى يمكنها أن تقدم ترشيحات.

موعد التقدم بالترشيحات

 

وحول موعد التقدم بتلك الترشيحات، رأى فوزى، أن الموعد الوارد في نص القانون بعد موعد تنظيمى يجوز عدم الالتزام به.

وأكد فوزى، ضرورة أن يمتلك مجلس النواب قاعدة بيانات كاملة عن الأشخاص المؤهلة لكي تشغل عضوية هذا المجلس، ومن يكون رئيسًا ومن يكون نائبًا للرئيس، وذلك بالإضافة إلى ترشيحات الجهات، نظرا لأهمية وجود قاعدة بيانات كبيرة عن الشخصيات المهتمة بهذا الشأن الحقوقي.

وتابع أستاذ القانون الدستوري، كما أرى أهمية أن يتضمن التشكيل، أى من أساتذة للقانون الدستوري في كليات الحقوق، وكذلك باقي أقسام القانون.

مجلس النواب

وشدد علي أهمية أن يضع مجلس النواب هذه الأمور أمامه قبل أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية، وذلك نظرا لأهمية ذلك المجلس المعنى بالدرجة الأولى بحقوق الإنسان.

الجريدة الرسمية