مجلس حقوق الإنسان يشكل بعثة للتحقيق في جرائم الدعم السريع بالفاشر

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمدوا خلال اجتماعهم في جنيف بالإجماع قرارا بتشكيل بعثة مستقلة لتقصي الحقائق والتحقيق في الفظائع التي ارتكبت في الفاشر.

مجلس حقوق الإنسان يشكل بعثة للتحقيق في جرائم الدعم السريع في الفاشر

ويأتي ذلك بعدما كان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك قد ندد صباحا بالعنف الذي تشهده مدينة الفاشر، ووصفه بأنه "وصمة عار" على المجتمع الدولي الذي فشل في وضع حد له.

وقال فولكر تورك في تصريحات أدلى بها في جنيف قبيل جلسة مجلس حقوق الإنسان بشأن الوضع في المدينة: "تم تصوير بقع الدم التي تلطخ الأرض في الفاشر من الفضاء"، مضيفا أن "وصمة العار في سجل المجتمع الدولي أقل وضوحا للعيان، لكن تداعياتها ليست أقل".

وتابع القول: "حذرنا مرارا من الحصار الخانق الذي دفع الناس لأكل علف الحيوانات وقشور الفول السوداني".

ولفت إلى أن مكتبه "حذر من تفشي المجاعة في وقت تم تجويع الناس حتى الموت وحذرنا من أن سقوط المدينة في أيدي الدعم السريع سيؤدي إلى مذبحة".

