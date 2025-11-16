وزيرة التضامن: 1.7مليون طفل ملحقون بدور الحضانات بالمحافظات

18 حجم الخط

أعلنت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد نتائج الحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية، وسبق وتم بدء الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات في مصر على مستوى الجمهورية خلال الفترة الماضية.

48 ألف حضانة في الشارع المصري

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال المؤتمر الصحفي أنه بلغ عدد الأطفال الملتحقين فعليا بدور الحضانة مليون و700 ألف كما بلغت نسبة الإشغال 61% مؤكدة أن طوال 30 سنة الماضية هناك إحصائيات تؤكد أن مصر لا تصل إلى التغطية الشاملة للأطفال كما بلغ عدد دور الحضانة التي تم حصرها 48 ألف حضانه في الشارع المصري

وزيرة التضامن: 75% من الحضانات غير مرخص

وأكدت أن مصر بها المقومات الحقيقية ونسير على الطريق الصح ولكن هذا القطاع غير منظم مشيرة إلى أن 75% من الحضانات غير مرخص.

حيث تنفذه وزارة التضامن تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بأهمية دعم الطفولة المبكرة والتكليف بزيادة أعداد الحضانات، والعمل على تيسير عملها، وزيادة معدلات التحاق الأطفال بالحضانات.

