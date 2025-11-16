الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة عاطلين بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في روض الفرج للجنايات

محكمة، فيتو
أمرت نيابة روض الفرج بإحالة عاطلين بتهمة الاتجار بالبودر المخدر وحيازة مخدر الاستروكس المصنع بدائرة قسم شرطة روض الفرج لمحكمة الجنايات.

وكان قسم شرطة روض الفرج تلقى معلومات تفيد بقيام عاطلين بالاتجار والترويج للمخدرات بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين. 

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهمين وتبين أنهما عاطلين لهما معلومات جنائية وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من البودر المخدر والاستروكس المصنع ومبلغ مالي وسلاح ناري وهاتفين محمول.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

