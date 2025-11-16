تفاصيل جديدة عن الجزء الثالث من فيلم DoctorStrange

18 حجم الخط

ذكرت عدد من التقارير الصحفية، تفاصيل جديدة عن الجزء الثالث من فيلم مارفل ، “دكتور غريب” Doctor Strange.

وأوضحت التقارير، أن الممثل "بيندكت كمبرباتش"، بدأ بالفعل العمل على تطوير الجزء الجديد من فيلم Doctor Strange، مع طاقم عمل استديوهات مارفل، حيث يتم حاليا مراجعة جميع التفاصيل الأولية الخاصة بالفيلم سواء من جانب السيناريو أو أبطال الفيلم، وغيره.

ومن المقرر، أن تبدأ عمليات تصوير الجزء الثالث من فيلم Doctor Strange، بعد عرض فيلم Avengers Secret Wars مباشرة، فيما لا تزال استديوهات مارفل تبحث عن مخرج للفيلم، فيما تميل الكفة إلى جانب المخرج الحائز علي الأوسكار"سام ميندز".

تسريب قصة الجزء الثالث لفيلم Doctor Strange

وسُربت القصة الأولية للجزء الثالث لفيلم مارفل،‘DOCTOR STRANGE 3’، حيث ستقوم أحداث الفيلم على قيام، الفرسان السود بالبحث عن DOCTOR STRANGE، الذي يجسد دوره الممثل البريطاني بينيدكت كمبيرباتش، وذلك لمساعدته في وقف الغارات الـ Incursions، التي تسبب بها هو وشخصية Scarlet Witch، ولكن فور نجاحه في إيقافها، سيكتشف بأنه يجب عليه إيقاف أكثر من ١٠٠٠ غارة أخرى، تسبب بها مجلس Kang لمنع موت الأكوان المتعددة.

بيندكت كمبرباتش يكشف سبب حذف دور Doctor Strange من فيلم Avengers Doomsday

فيما كشف الممثل البريطاني "بيندكت كمبرباتش"، أن استديوهات مارڤل، اتخذت قرارا بحذف شخصية، Doctor Strange، من أحداث فيلم Avengers Doomsday، بعد استبدالهم شخصية الشرير Kang بـ Doctor Doom، الذي سيجسدها الممثل "روبيرت داوني جونيور".

وذكر الممثل "بيندكت كامبرباتش"، بأنه علي الرغم من عدم عودته لأداء شخصية Doctor Strange، خلال أحداث فيلم Avengers Doomsday، إلا أن مارفل أكدت له أنه سيقوم بأداء دور هام، وبطولي، في فيلم Avengers SecretWars.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.