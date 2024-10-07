استديوهات مارفل تفاوض سام رايمي لإخراج Doctor Strange 3

Doctor Strange، كشفت تقارير صحفية، أن استديوهات مارفل، بدأت بالفعل، في المراحل الأولية، لإنتاج الجزء الثالث من فيلم Doctor Strange.

وذكرت التقارير، أن استديوهات مارفل، دخلت في محادثات جادة وشبه نهائية، مع المخرج "سام رايمي" للعودة لإخراج هذا الجزء أيضًا بعد نجاحه في إخراج الجزء الثاني، من الفيلم والذي حقق نجاحا كبيرا.

تسريب قصة الجزء الثالث لفيلم Doctor Strange

وسُربت القصة الأولية للجزء الثالث لفيلم مارفل،‘DOCTOR STRANGE 3’، حيث ستقوم أحداث الفيلم على قيام، الفرسان السود بالبحث عن DOCTOR STRANGE، الذي يجسد دوره الممثل البريطاني بينيدكت كمبيرباتش، وذلك لمساعدته في وقف الغارات الـ Incursions، التي تسبب بها هو وشخصية Scarlet Witch، ولكن فور نجاحه في إيقافها، سيكتشف بأنه يجب عليه إيقاف أكثر من ١٠٠٠ غارة أخرى، تسبب بها مجلس Kang لمنع موت الأكوان المتعددة.