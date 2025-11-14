الجمعة 14 نوفمبر 2025
انطلاق قافلة دعوية للأزهر والأوقاف والإفتاء إلى مساجد شمال سيناء

انطلقت صباح اليوم الجمعة القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية، إلى مساجد محافظة شمال سيناء ( الشيخ زويد- الجورة-رفح)، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف،  الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية.

 

انطلاق قافلة دعوية مشتركة إلى مساجد شمال سيناء 

 

وتأتى القافلة فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين المؤسسات الدينية الكبرى، وضمن جهود وزارة الأوقاف في تنفيذ محاور خطتها الدعوية الرامية إلى مواجهة الإرهاب والتطرف ومحاربة كل صور التطرف الفكري، والتصدي للتطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، مع العمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية على أسس دينية راسخة، كما تهدف القافلة إلى تعزيز دور المساجد في توعية الشباب وكافة شرائح المجتمع، وغرس قيمة العلم والاكتشاف والاختراع والإبداع والشغف بالمعرفة بما يسهم في صناعة الحضارة.

أوقاف شمال سيناء تعقد 213 مجلس فقه حول الأقليات غير المسلمة

المشاط: تنفيذ 18 تجمع تنموي متكامل لخدمة أهالينا في سيناء وتعظيم ثرواتها

وتضم القافلة سبعة من علماء الأزهر الشريف، وعشرة من علماء وزارة الأوقاف، وثلاثة من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لتقديم مجموعة من الندوات والمحاضرات والدروس الدعوية بمساجد محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى أداء خطبة الجمعة بمساجد (الشيخ زويد- الجورة- رفح)، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع الخطبة الأولى بعنوان(هلّا شققتَ عن قلبه)، وتتضمن الخطبة الثانية الحديث عن (خطورة الرشوة)، ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».
 

