من أهم الأماكن الاستراتيجية بالشرق الأوسط، 10 معلومات عن منطقة شرق بورسعيد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا خلال كلمته في ثورة 30 يونيو: كانت ثورة الثلاثينَ من يونيو نقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.. ومنذ عام ٢٠١٣، تُسطر مصر تاريخًا جديدًا، لا بالأقوال، بل بالأفعال، ولا بالشعارات، بل بالمشروعات، ولم يكن الطريق سهلًا، بل واجهنا الإرهاب بدماء الشهداء وبسالة الرجال، حتى تم دحره بإذن الله، وتصدينا للتحديات الداخلية والخارجية.. ومضينا في طريق التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة بسواعد أبنائها الشرفاء، أسّسنا بنيةً تحتيةً مُعتبرة، وها نحن اليوم نُشيِّد، ونُعمِّر، ونُحدّث، ونطور، ونُقيم على أرض هذا الوطن صروحًا من الانجازات، تبعث على الأمل، وتتمسك بالفرصة في حياة أفضل

ونرصد جهود تهيئة البنية الأساسية في مصر لتحسين حياة المواطنين ومنها منطقة شرق بورسعيد:

- تعد منطقة شرق بورسعيد واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية فى مصر والشرق الأوسط.

- موقعها الفريد عند المدخل الشمالى لقناة السويس على البحر المتوسط يجعلها نقطة ارتكاز رئيسية لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب ويؤهلها لتكون بوابة لوجيستية وصناعية عالمية.

- تتميز المنطقة بأنها جزء محورى من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى تستهدف إيجاد بيئة استثمارية متكاملة تعتمد على البنية التحتية المتطورة وشبكة الموانى الحديثة والربط المباشر بين المناطق الصناعية والموانى البحرية.

- منطقة شرق بورسعيد الصناعية باتت نقطة جذب رئيسية لاستثمارات كبرى الشركات الإقليمية والعالمية لما تتمتع به من موقع استراتيجى عند مدخل قناة السويس وجاهزية تشغيلية عالية بميناء شرق بورسعيد.

الصناعات الثقيلة والخفيفة والصناعات الهندسية

- توفر المنطقة فرصًا استثمارية واسعة فى قطاعات متعددة أبرزها الصناعات الثقيلة والخفيفة والصناعات الهندسية والبتروكيماويات والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر بالإضافة إلى الخدمات اللوجيستية وسلاسل الإمداد.

- يعزز من جاذبية المنطقة الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التنظيمية وتوافر العمالة المدربة والبنية التحتية المتطورة التى تشمل شبكات طرق وأنفاقا وأنظمة نقل متقدمة.

- أهم الاتفاقيات التى تم توقيعها لاستغلال شرق بورسعيد اتفاقية تطوير منطقة كيزاد شرق بورسعيد بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة ومجموعة موانى أبوظبى بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاما قابلة للتجديد ويهدف المشروع إلى تطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجيستية متكاملة على مساحة 20 كيلو مترا مربعا بالقرب من مدينة بورسعيد على ساحل البحر المتوسط.

- بموجب الاتفاقية ستتولى مجموعة موانى أبوظبى تطوير وتمويل وتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية واللوجيستية على عدة مراحل

- تركز المرحلة الأولى على تطوير مساحة 2.8 كيلو متر مربع خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، باستثمارات 120 مليون دولار.

- المشروع يعزز مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز محورى للصناعة واللوجستيات على خريطة التجارة العالمية، مستفيدا من تكامل المناطق الصناعية مع الموانى البحرية التابعة لها.

