السبت 15 نوفمبر 2025
عصام كامل

أخبار مصر

وزير البترول يستعرض أمام السيسي تطورات قطاع التعدين في مصر

وزير البترول
وزير البترول
عرض المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية تطورات قطاع التعدين في مصر، مشيرًا إلى مقومات نجاحه، وحجم الاحتياطي الجيولوجي، ومؤشرات الاستثمار، فضلًا عن التحديات التي تواجه القطاع والإجراءات المتخذة للتغلب عليها وفقًا لاستراتيجية التطوير، بما في ذلك إصدار قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وبناء نموذج تنافسي لجذب المستثمرين من الشركات الكبرى والناشئة، ومعالجة التحديات المالية والاستثمارية ذات الصلة. 

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الخطة الاستراتيجية والمحاور الرئيسية لعمل وزارة البترول والثروة المعدنية خلال المرحلة الراهنة، خاصة ما يتعلق بأنشطة الإنتاج والاستكشاف، إلى جانب جهود تعزيز قطاع التعدين وزيادة قيمته المضافة. وفي هذا السياق، استعرض المهندس كريم بدوي خطة الوزارة الخاصة بأنشطة الحفر الاستكشافي خلال الفترة من عام 2026 حتى 2030.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي

الجريدة الرسمية