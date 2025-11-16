الأحد 16 نوفمبر 2025
رياضة

تشكيل البرتغال المتوقع أمام أرمينيا في تصفيات كأس العالم

البرتغال
يستضيف منتخب البرتغال، بقيادة المدرب روبرتو مارتينيز، في الرابعة عصر اليوم، نظيره أرمينيا على ملعب "دراجاو" ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم نسخة 2025.

ويفتقد منتخب البرتغال خدمات القائد كريستيانو رونالدو بعدما تحصل على بطاقة حمراء، يوم الخميس الماضي، في مباراتهم ضد أيرلندا، حيث فازت الأخيرة بهدفين دون رد.

تشكيل البرتغال المتوقع أمام أرمينيا في تصفيات كأس العالم 

حراسة المرمى: دي كوستا.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو، جونزالو إيناسيو، روبن دياز، ديوجو دالوت.

خط الوسط: جواو نيفيس، برونو فرنانديز، فيتينيا.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، جونكالو راموس، رافاييل لياو.

ولم يتأهل منتخب البرتغال بعد إلى نهائيات كأس العالم، حيث يحتاج إلى تحقيق الفوز ضد أرمينيا من أجل التأهل المباشر، بغض النظر عن نتيجة مباراة المجر وأيرلندا في التوقيت نفسه، وإلا سيحتاج إلى الاعتماد على غيره.

ويحتل منتخب البرتغال صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقطة، في حين أن أرمينيا لديها 3 نقاط في المركز الرابع والأخير.

