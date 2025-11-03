إخلاء مدرسة في المنيا بعد حريق محدود داخل كانتين.. والتعليم تطمئن أولياء الأمور

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا إخلاء مدرسة 25 يناير بمدينة المنيا قبل موعد الانصراف الرسمي للطلاب، وذلك حرصًا على مشاعر وطمأنة أولياء الأمور، بعد نشوب حريق محدود داخل إحدى غرف المدرسة، تمّت السيطرة عليه على الفور دون وقوع خسائر بشرية.

إخلاء مدرسة في المنيا بعد حريق محدود داخل "الكانتين" و"التعليم" تطمئن أولياء الأمور

وقال صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، في تصريحات صحفية، إنه تلقى إخطارًا عاجلًا باندلاع حريق محدود في غرفة ملحقة بمبنى المدرسة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من إخماده بالكامل، دون أن يسفر عن أي إصابات أو خسائر مادية جسيمة.

وأوضح زيّان أنه انتقل بنفسه إلى موقع المدرسة فور وقوع الحريق، واطمأن على سلامة الطلاب والعاملين، وتبيّن من المعاينة أن النيران اشتعلت داخل غرفة (الكانتين).

عطل كهربائي ناتج عن ماس

ورجحت الأجهزة الفنية أن يكون السبب عطلًا كهربائيًّا ناتجًا عن ماس في ثلاجة المقصف.

وأشار وكيل وزارة التعليم إلى أنه أصدر قرارًا بصرف الطلاب قبل الموعد الرسمي لانتهاء اليوم الدراسي، رغم أن الحريق وقع في الدقائق الأخيرة منه، وذلك لطمأنة أولياء الأمور

