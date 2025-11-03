تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنيا من السيطرة على حريق محدود نشب داخل مدرسة 25 يناير بمدينة المنيا، دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات بين الطلاب والعاملين.

السيطرة على حريق داخل مدرسة 25 يناير بالمنيا دون إصابات

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع حريق بسيط داخل مبنى المدرسة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية يرافقها سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

وبمشاركة العاملين والمدرسين، تم التعامل السريع مع النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها لباقي أرجاء المدرسة، فيما تم تنفيذ إجراءات التأمين اللازمة والتأكد من سلامة جميع المتواجدين داخل المبنى.



