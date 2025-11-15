ضبط طن 1.6 طن لحوم مفرومة مجهولة المصدر بشبين القناطر

18 حجم الخط

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملة رقابية مكثفة وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة – مدير المديرية، بتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية والمخابز والأسواق.

تموين القليوبية يضبط طنًا و200 كيلو من عجينة الحواوشي مجهولة المصدر بشبين القناطر

وجاءت الحملة برئاسة المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية، وبمشاركة إدارة تموين شبين القناطر، حيث استهدفت المرور على الأنشطة التجارية والمخابز لمتابعة الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

وأسفرت جهود الحملة القليوبية عن ضبط 1 طن و200 كيلو من عجينة الحواوشي، و400 كيلو من عجينة الكفتة داخل إحدى الثلاجات التابعة لإدارة شبين القناطر، وجميعها مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما حررت الحملة عدة محاضر أثناء المرور على المخابز، شملت محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،محضر لتصرف صاحب مخبز في 2 شيكارة دقيق بلدي مدعم,محضر لحيازة 9 شكائر دقيق بلدي مدعم داخل أحد المخابز السياحية.

وأكدت مديرية التموين القليوبية استمرار حملاتها اليومية لضبط الأسواق والتصدي لمخالفات التداول، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



