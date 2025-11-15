السبت 15 نوفمبر 2025
أخبار مصر

المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستضيف خبيرا عالميا فى جراحة وزراعة الكبد

المجمع الطبى للقوات
المجمع الطبى للقوات المسلحة
يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الدكتور كريم بودجيما (فرنسى الجنسية) خبير جراحة وزراعة الكبد وجراحات القنوات المرارية وأورام البنكرياس بمستشفى رينيه بفرنسا فى الفترة من 9 وحتى 12 ديسمبر القادم.

وتستقبل اللجنة التحضيرية حاليًا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير يوميًا عدا يومى (الخميس - الجمعة).

