المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستضيف خبيرا عالميا فى جراحة وزراعة الكبد

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الدكتور كريم بودجيما (فرنسى الجنسية) خبير جراحة وزراعة الكبد وجراحات القنوات المرارية وأورام البنكرياس بمستشفى رينيه بفرنسا فى الفترة من 9 وحتى 12 ديسمبر القادم.

وتستقبل اللجنة التحضيرية حاليًا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير يوميًا عدا يومى (الخميس - الجمعة).

