رويترز: النتائج الأولية تُظهر فوز رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا بولاية رابعة

الحسن واتارا، أفادت وكالة رويترز اليوم الإثنين بأن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار تشير إلى فوز الرئيس الحالي الحسن واتارا بولاية رابعة، بعد تقدمه بفارق واسع على منافسيه في غالبية الدوائر الانتخابية.

نسبة تقدم الحسن واتارا

وبحسب مصادر في اللجنة الوطنية للانتخابات، فإن واتارا حصل على أكثر من 62% من الأصوات، فيما توزعت النسبة المتبقية بين مرشحي المعارضة الذين شكك بعضهم في نزاهة العملية الانتخابية ودعوا إلى مراجعة النتائج قبل إعلانها رسميًا.

احتشاد أنصار الرئيس واتارا في أبيدجان

احتشد أنصار الرئيس حسن واتارا في العاصمة أبيدجان احتفالًا بالفوز، بينما أعلنت حملات المعارضة أنها تدرس الطعن في النتائج الأولية، متهمة السلطات بـ"استغلال أجهزة الدولة لصالح المرشح الحاكم".

ويُعد هذا الفوز — في حال تأكيده رسميًا — الولاية الرابعة لواتارا منذ توليه السلطة عام 2011، في وقت تشهد فيه البلاد توترات سياسية بين الحكومة والمعارضة حول قضايا الدستور وتداول السلطة.

الخطوة التالية

من المقرر أن تُعلن اللجنة الانتخابية المستقلة النتائج النهائية خلال الأيام المقبلة، وسط مراقبة دولية ودعوات لضمان انتقال سياسي سلمي وتجنب أي اضطرابات داخلية.

