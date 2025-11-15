ثورة الفيلم القصير، القاهرة السينمائي يفتح أبوابه لـ 3000 حلم

18 حجم الخط

أكد المخرج مروان عمارة، مدير مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن الفيلم القصير أصبح اليوم أداة رئيسية للتعبير السينمائي، وبوابة مهمة لدخول صناع السينما الشباب إلى عالم الصناعة، لما يوفره من مساحة أكبر للخيال والابتكار والتجريب الفني.

“كان ياما كان في غزة”.. شعر بصري ينقل وجع الإنسان

وخلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أشاد عمارة بفيلم «كان ياما كان في غزة»، مؤكدًا أنه استطاع تقديم الواقع الإنساني ومعاناة الغزيين عبر قصة شعرية بسيطة تمس مشاعر الإنسان، مع الحفاظ على رؤية فنية ناضجة تُبرز قدرة أهل غزة على الحياة والحب رغم الصعوبات.

عرض الأفلام القصيرة في المسرح الكبير لأول مرة

وكشف مدير المسابقة أن هذه الدورة من مهرجان القاهرة السينمائي هي الأولى التي تُعرض فيها الأفلام القصيرة على المسرح الرئيسي بدار الأوبرا المصرية، في خطوة تعكس اهتمام المهرجان المتزايد بهذا النوع من السينما، وإتاحة الفرصة لجمهور أكبر لمشاهدة أعمال صناع الأفلام الشباب.

3 آلاف فيلم.. و24 فقط إلى المنافسة

وأشار عمارة إلى أن عدد الأفلام القصيرة المتقدمة للمهرجان يزداد ثلاثة أضعاف مقارنة بالأفلام الطويلة، إذ استقبلت لجنة التحكيم نحو 3000 فيلم، تم اختيار 24 فيلمًا فقط منها، بهدف تقديم أصوات جديدة وأفكار مبتكرة على مستوى المحتوى والمعالجة الفنية.

منصة عالمية لأصوات متنوعة

وأكد أن مهرجان القاهرة السينمائي يواصل لعب دوره في إبراز الأصوات السينمائية من مختلف دول العالم، وفتح آفاق جديدة للحكايات التي تعكس ثقافات وتجارب إنسانية متعددة.

