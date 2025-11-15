مد فترة التضامن بين شركات السياحة في موسم الحج حتى هذا الموعد

18 حجم الخط

قررت وزارة السياحة والآثار، مد إجراء التضامن بين شركات السياحة العاملة بموسم الحج السياحي حتى 20 نوفمبر الجاري بعدما كان مقرر انتهائها في الـ10 من نفس الشهر.

مد تضامنات الحج السياحي حتى 20 نوفمبر

وحددت وزارة السياحة والآثار الحد الأدنى لعدد الحجاج داخل التضامن الواحد بـ47 حاج يكونوا على ذات المستوى سواء بري أو اقتصادي طيران أو 5 نجوم، فضلا عن إتاحة التضامن بين جميع المستويات معا داخل تضامن واحد شريطة توفير مشرف لكل برنامج داخل المستوى الواحد، وذلك بما يضمن تقديم الخدمات اللازمة للحجاج.

وأكدت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن ضوابط الحج السياحي تضمنت هذا العام العديد من البرامج التي روعي فيها تنوع الشرائح المجتمعية وتشمل هذه المستويات تقسيمات متنوعة من لفئات الخمس نجوم (مستوى أبراج كدانة، أ - ب)، والاقتصادي (مستوى أ – ب -ج)، والبري (مستوى أ – ب -ج)، وذلك بهدف توفير خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية.

استحداث برامج حج جديدة

وأضافت أنه لأول مرة هذا العام تم استحداث برنامج حج جديد باسم (خمس نجوم أبراج كدانة) والذي يُتيح الإقامة خلال فترة المناسك داخل أبراج وليس مخيمات.

وأوضحت أنه تم أيضًا تخفيض أسعار جميع برامج الحج السياحي عن الموسم الماضي بقيمة تتراوح ما بين 5000 و20000 جنيه للبرنامج الواحد، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مع الحرص على رفع جودة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة واستفادة منظومة الحج السياحي هذا العام من تحسن التعاقدات الفندقية والنقل الجوي والبري داخل المملكة العربية السعودية، إلى جانب رفع كفاءة برامج التنظيم وتوسيع قاعدة المنافسة بين شركات السياحة وبما ينعكس إيجابًا على التكلفة النهائية للبرامج دون المساس بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج.

تخصيص تأشيرات الحج السياحي

وكشفت عن أن العدد الأكبر من التأشيرات تم تخصيصه للمستويين الاقتصادي والبري، وذلك مراعاة لكافة الشرائح المجتمعية للمواطنين وزيادة فرصة حصولهم على تأشيرات الحج السياحي.

وتضمنت الضوابط المنظمة للحج السياحي تخصيص 5 آلاف و700 تأشيرة لبرامج الحج للمستوى البري، و17 ألفا و60 تأشيرة لبرامج الحج الاقتصادية والتي تناسب الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك مقابل 7 آلاف و740 تأشيرة لبرامج الحج 5 نجوم.

