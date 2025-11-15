الأكاديمية العربية وجامعة ستافروبول ينظمان "أسبوع الروبوتات والتقنيات" في 4 مدن مصرية

18 حجم الخط

تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع جامعة ستافروبول الحكومية الزراعية الروسية، "أسبوع الروبوتات والتقنيات العلمية المبتكرة" في الفترة من 16 إلى 23 نوفمبر الجاري.

ويُقام هذا الأسبوع التعليمي التكنولوجي تحت رعاية المراكز الثقافية الروسية في مصر (البيوت الروسية)، ويهدف إلى نقل الخبرات الروسية المتقدمة في مجالات علوم المستقبل إلى القطاع الأكاديمي والطلابي.

أجندة اسبوع الروبوتات والتقنيات العلمية المبتكرة

وتستضيف فروع الأكاديمية العربية الأنشطة عبر أربع مدن مصرية، مما يضمن أقصى استفادة ممكنة للطلاب في القاهرة، الإسكندرية، أسوان، العلمين.

وتركز أجندة الأسبوع على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مع إبراز دور الروبوتات في تطوير القطاع الزراعي (الزراعة الذكية)، وهو مجال تتفوق فيه جامعة ستافروبول.

كما يتضمن البرنامج: ورش عمل تطبيقية في تصميم وتشغيل الروبوتات، محاضرات حول أحدث التقنيات في مجال الهندسة المبتكرة.

