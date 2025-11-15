السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأكاديمية العربية وجامعة ستافروبول ينظمان "أسبوع الروبوتات والتقنيات" في 4 مدن مصرية

الأكاديمية العربية
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
18 حجم الخط

تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع جامعة ستافروبول الحكومية الزراعية الروسية،  "أسبوع الروبوتات والتقنيات العلمية المبتكرة" في الفترة من 16 إلى 23 نوفمبر الجاري.

ويُقام هذا الأسبوع التعليمي التكنولوجي  تحت رعاية المراكز الثقافية الروسية في مصر (البيوت الروسية)، ويهدف إلى نقل الخبرات الروسية المتقدمة في مجالات علوم المستقبل إلى القطاع الأكاديمي والطلابي.

أجندة اسبوع الروبوتات والتقنيات العلمية المبتكرة 

وتستضيف فروع الأكاديمية العربية الأنشطة عبر أربع مدن مصرية، مما يضمن أقصى استفادة ممكنة للطلاب في القاهرة، الإسكندرية، أسوان، العلمين.

وتركز أجندة الأسبوع على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مع إبراز دور الروبوتات في تطوير القطاع الزراعي (الزراعة الذكية)، وهو مجال تتفوق فيه جامعة ستافروبول.

كما يتضمن البرنامج: ورش عمل تطبيقية في تصميم وتشغيل الروبوتات، محاضرات حول أحدث التقنيات في مجال الهندسة المبتكرة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأكاديمية العربية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا جامعة ستافروبول أسبوع الروبوتات المراكز الثقافية الروسية الذكاء الاصطناعي تطبيقات الذكاء الاصطناعي

مواد متعلقة

المنتدى العيادي بجامعة أسيوط يطالب بدمج الذكاء الاصطناعي في التدريب القانوني للطلاب

تعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم ومؤسسة CMA CGM اللبنانية

الأكثر قراءة

موعد مباراة تونس والنمسا في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

موعد مباراة البرازيل والسنغال والقنوات الناقلة

انخفاض كبير في البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025

كيف ينظر الإسلام لمسألة تناسخ الأرواح؟ دار الإفتاء تجيب

بالأسماء، إصابة 31 شخصا في انقلاب أتوبيس نقل عام بالوادي الجديد

سعر الفراخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المشاط: الصحة ركيزة استراتيجية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة

منافس الأهلي بالكأس، المصرية للاتصالات الفريق الوحيد الذي يقوده مدرب أجنبي

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف ينظر الإسلام لمسألة تناسخ الأرواح؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية أكل التين في المنام وعلاقته بوظيفة جديدة بعائد مادي كبير

دعاء الصباح لجلب الرزق وشكر النعمة، احرص عليه

المزيد
الجريدة الرسمية