الزراعة تؤهل 441 كادرا متخصصا من مطبقي المبيدات ومسئولي المحلات

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية، قد انتهت خلال شهر أكتوبر الماضي، من تأهيل نحو 441 كادرا متخصصا، في مجال تطبيق المبيدات وإدارة محلات بيع مبيدات الآفات الزراعية.

وقالت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: إن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف خطط رفع كفاءة العاملين بقطاع المبيدات وتحسين جودة الممارسات الزراعية، لضمان سلامة المنتج الزراعي.

واضافت انه تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية، من خلال المركز التدريبي التابع للجنة، وهو المعتمد دوليا والحاصل على شهادتي الجودة "ايزو"، وذلك تحت إشراف الدكتور مصطفى عبد الستار مدير المركز، وبمشاركة نخبة من العلماء المتخصصين في هذا المجال.

واوضحت ابو يوسف، أنه تم خلال اكتوبر تأهيل نحو 360 مطبِّقًا للمبيدات في البرنامج التأهيلي المخصص لهم، حيث غطت هذه البرامج التدريبية 12 محافظة: قنا، والدقهلية، والبحيرة، والجيزة، وبني سويف، والإسكندرية، والقليوبية، ومرسى مطروح، والمنوفية، وأسيوط، وسوهاج، والإسماعيلية، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى التأكد من الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات على مستوى المزرعة.

وأشارت رئيس اللجنة، إلى أنه في إطار جهود ضبط سوق تداول المبيدات، فقد تم تدريب 81 مديرًا مسؤولًا عن محال الاتجار في المبيدات. وتم هذا التدريب من خلال التعاون مع مراكز التدريب المعتمدة في كليات الزراعة بثلاث جامعات كبرى، هي: جامعة المنصورة، حيث تم تدريب 32 مديرًا، وجامعة سوهاج حيث تم تدريب 28 مديرًا، وجامعة بني سويف، بتدريب 21 مديرًا.

وأكدت أبو يوسف على أهمية جهود اللجنة، فيما يتعلق بتكثيف التدريب والتأهيل، لضمان الممارسات الآمنة والفعالة لاستخدام المبيدات، الأمر الذي يمثل خطوة محورية نحو تحقيق سلامة المنتج الزراعي المصري وتعزيز قدرته التنافسية.

