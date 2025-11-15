18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن آليتين تابعتين لقوات إنفاذ القانون اصطدمتا ببعضهما في ولاية تينيسي ليل الجمعة أثناء مرافقة موكب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس مما استدعى نقل ضابط شرطة إلى المستشفى في حالة حرجة.

موكب نائب الرئيس الأمريكي يتعرض لحادث سير

وقالت سلطات مدينة نوكسفيل في بيان إن "الحادث الذي وقع في ماريفيل، على بعد نحو 17 ميلا (27 كيلومترا) جنوب نوكسفيل، أصيب خلاله جندي بالولاية وضابط يستقل دراجة نارية من إدارة شرطة ماريفيل".

وتم نقل الرجلين إلى المستشفى. ولم ينشر المسؤولون على الفور معلومات حول حالة الجندي.

وأكدت كاثرين بيرس العميلة المقيمة بجهاز الخدمة السرية الأمريكية والمسؤولة في نوكسفيل أن الجهاز يراقب الوضع عن كثب.

وأضافت في بيان أن "سلامة وحركة الأشخاص الذين نحميهم لم تتأثر بهذا الحادث".

وبدأت دورية الطريق السريع في تينيسي التحقيق في الحادث.

