السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

موكب نائب الرئيس الأمريكي يتعرض لحادث سير

نائب الرئيس الأمريكي
نائب الرئيس الأمريكي
18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن آليتين تابعتين لقوات إنفاذ القانون اصطدمتا ببعضهما في ولاية تينيسي ليل الجمعة أثناء مرافقة موكب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس مما استدعى نقل ضابط شرطة إلى المستشفى في حالة حرجة.

موكب نائب الرئيس الأمريكي يتعرض لحادث سير

وقالت سلطات مدينة نوكسفيل في بيان إن "الحادث الذي وقع في ماريفيل، على بعد نحو 17 ميلا (27 كيلومترا) جنوب نوكسفيل، أصيب خلاله جندي بالولاية وضابط يستقل دراجة نارية من إدارة شرطة ماريفيل".

وتم نقل الرجلين إلى المستشفى. ولم ينشر المسؤولون على الفور معلومات حول حالة الجندي.

وأكدت كاثرين بيرس العميلة المقيمة بجهاز الخدمة السرية الأمريكية والمسؤولة في نوكسفيل أن الجهاز يراقب الوضع عن كثب.

وأضافت في بيان أن "سلامة وحركة الأشخاص الذين نحميهم لم تتأثر بهذا الحادث".

وبدأت دورية الطريق السريع في تينيسي التحقيق في الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نائب الرئيس الأمريكي ولاية تينيسي مدينة نوكسفيل

مواد متعلقة

نائب الرئيس الأمريكي: تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية بدا سخيفا وشعرت بالإهانة

الأكثر قراءة

موعد مباراة تونس والنمسا في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

موعد مباراة البرازيل والسنغال والقنوات الناقلة

انخفاض كبير في البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025

كيف ينظر الإسلام لمسألة تناسخ الأرواح؟ دار الإفتاء تجيب

بالأسماء، إصابة 31 شخصا في انقلاب أتوبيس نقل عام بالوادي الجديد

سعر الفراخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المشاط: الصحة ركيزة استراتيجية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة

منافس الأهلي بالكأس، المصرية للاتصالات الفريق الوحيد الذي يقوده مدرب أجنبي

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف ينظر الإسلام لمسألة تناسخ الأرواح؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية أكل التين في المنام وعلاقته بوظيفة جديدة بعائد مادي كبير

دعاء الصباح لجلب الرزق وشكر النعمة، احرص عليه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads