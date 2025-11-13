خبير: ارتفاع الإقبال السياحي بنسبة 21% بعد افتتاح المتحف المصري الكبير

18 حجم الخط

أكد الدكتور ماجد عبدالعظيم، خبير الاقتصاد، أن الاستقرار الأمني الذي تنعم به مصر يُعد الركيزة الأساسية لجذب السياح والمستثمرين على حد سواء، مشيرًا إلى أن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي برفقة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في حي الحسين الشعبي كانت رسالة قوية للعالم، عكست الصورة الحقيقية لمصر الآمنة والمستقرة.

المتحف المصري الكبير.. نقلة نوعية في السياحة

وأوضح "عبدالعظيم"، خلال تصريحاه ببرنامج "مراسي" المذاع عبر قناة النهار، أن افتتاح المتحف المصري الكبير أحدث نقلة نوعية في القطاع السياحي، حيث ارتفعت معدلات الإقبال بنحو 21% عقب الافتتاح، متوقعًا أن تتراوح أعداد السائحين بين 25 و30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن هذه الزيادة تعكس نجاح الدولة في تقديم منتج سياحي عالمي يجمع بين الأصالة والتطور، ما يعزز من مكانة مصر على خريطة السياحة الدولية.

لحظة تاريخية وهدية مصر للعالم

من جانبه، وصف الإعلامي محمود الشريف افتتاح المتحف المصري الكبير بأنه حدث تاريخي وتحقيق لحلم طال انتظاره، مؤكدًا أن المتحف يمثل هدية مصر للعالم، وسينال تغطية إعلامية واسعة من جانب الصحف والقنوات العالمية.

