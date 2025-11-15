السبت 15 نوفمبر 2025
رياضة

موعد مباراة البرازيل والسنغال والقنوات الناقلة

موعد مباراة البرازيل
موعد مباراة البرازيل والسنغال والقنوات الناقلة
يلاقي منتخب البرازيل، بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، نظيره السنغال، مساء اليوم السبت، على ملعب "الإمارات" في لندن، في آخر فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر2025..

ويسعى منتخب البرازيل لتجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين، في حين أن السنغال تريد خوض تجربة قوية قبل مشاركتها في بطولة كأس أمم إفريقيا الشهر المقبل.

موعد مباراة البرازيل والسنغال الودية

تنطلق مباراة البرازيل ضد السنغال في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة البرازيل ضد السنغال الودية 


تُذاع مباراة البرازيل والسنغال عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.

وسيخوض منتخب البرازيل مباراة ودية أخرى، هذا الشهر، وذلك يوم الثلاثاء المقبل ضد منتخب تونس، في حين أن السنغال ستضرب موعدًا مع كينيا في اليوم نفسه.

