السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

كولومبيا تعلن شراء 17 مقاتلة سويدية لردع أي عدوان

طائرة جريبن
طائرة جريبن
18 حجم الخط

كشف الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو اليوم السبت، عن إبرام صفقة لشراء 17 مقاتلة سويدية من طراز جريبن بقيمة 4.3 مليارات دولار من شركة ساب.

كولومبيا تشتري مقاتلات سويدية

وقال بيترو خلال زيارته قاعدة عسكرية في البلاد: إن هذه الطائرات ستسهم في ردع أي تهديد محتمل ضد كولومبيا، موضحا أن البيئة الجيوسياسية الحالية تشهد اضطرابات قد تفرز مخاطر من اتجاهات غير متوقعة.

وتهدف هذه الخطوة وفقا لبيترو إلى تعزز قدرات سلاح الجو الكولومبي وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق نيتها شراء مقاتلات جديدة من دون الكشف عن العدد أو التكلفة، قبل أن يعلن بيترو تفاصيل الاتفاق رسميا.

ويأتي الإعلان في ظل توتر إقليمي مرتبط بحملة عسكرية أمريكية تستهدف سفنا يشتبه في نقلها مخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ الشرقي.

وتشهد العلاقات بين بوغوتا وواشنطن توترا واضحا بعد تبادل الرئيس بيترو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامات علنية، إذ يرى بيترو أن الحضور العسكري الأمريكي في المنطقة يستهدف السيطرة على موارد فنزويلا وزعزعة الاستقرار، بينما يتهمه ترامب بالضلوع في تجارة المخدرات وفرض عليه وعلى أفراد عائلته عقوبات مالية.

هذا وتنافست شركات أمريكية وفرنسية أيضا على تزويد كولومبيا بأسطولها الجديد من المقاتلات، إلا أن الحكومة اختارت العرض السويدي في النهاية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كولومبيا الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو جريبن مقاتلة سويدية

مواد متعلقة

عطل طائرة يجبر وزير الخارجية الألماني على تغير خطته للسفر إلى كولومبيا

زيلينسكي: اتفقنا مع السويد على توريد 150 طائرة مقاتلة "جريبن" تصل في 2026

الأكثر قراءة

آخر تطورات سعر جرام الذهب في الصاغة

انخفاض كبير في البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025

بالأسماء، إصابة 31 شخصا في انقلاب أتوبيس نقل عام بالوادي الجديد

القاهرة في قلب الحدث، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم في مصر

عودة الخريف الهادئ، انحسار الأمطار وسقوطها بمناطق محدودة، القاهرة تسجل 25 درجة، وارتفاع الأمواج بـ 5 شواطئ

أخبار مصر: تعرض الفنان أحمد سعد لحادث سير مروع، حقيقة الوفاة الجماعية بمستشفى بالشرقية، تسريب وثائق أمريكية خطرة بشأن غزة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض كبير في الفراولة والكنتالوب وارتفاع اليوسفي والعنب

سعر السمك اليوم السبت، انخفاض البلطي والبوري وارتفاع الجمبري 50 جنيها

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الصباح لجلب الرزق وشكر النعمة، احرص عليه

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 15 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 15 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads