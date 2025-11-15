كولومبيا تعلن شراء 17 مقاتلة سويدية لردع أي عدوان

18 حجم الخط

كشف الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو اليوم السبت، عن إبرام صفقة لشراء 17 مقاتلة سويدية من طراز جريبن بقيمة 4.3 مليارات دولار من شركة ساب.

كولومبيا تشتري مقاتلات سويدية

وقال بيترو خلال زيارته قاعدة عسكرية في البلاد: إن هذه الطائرات ستسهم في ردع أي تهديد محتمل ضد كولومبيا، موضحا أن البيئة الجيوسياسية الحالية تشهد اضطرابات قد تفرز مخاطر من اتجاهات غير متوقعة.

وتهدف هذه الخطوة وفقا لبيترو إلى تعزز قدرات سلاح الجو الكولومبي وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق نيتها شراء مقاتلات جديدة من دون الكشف عن العدد أو التكلفة، قبل أن يعلن بيترو تفاصيل الاتفاق رسميا.

ويأتي الإعلان في ظل توتر إقليمي مرتبط بحملة عسكرية أمريكية تستهدف سفنا يشتبه في نقلها مخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ الشرقي.

وتشهد العلاقات بين بوغوتا وواشنطن توترا واضحا بعد تبادل الرئيس بيترو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامات علنية، إذ يرى بيترو أن الحضور العسكري الأمريكي في المنطقة يستهدف السيطرة على موارد فنزويلا وزعزعة الاستقرار، بينما يتهمه ترامب بالضلوع في تجارة المخدرات وفرض عليه وعلى أفراد عائلته عقوبات مالية.

هذا وتنافست شركات أمريكية وفرنسية أيضا على تزويد كولومبيا بأسطولها الجديد من المقاتلات، إلا أن الحكومة اختارت العرض السويدي في النهاية.

