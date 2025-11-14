"بي بي سي" تعتذر رسميا لترامب عن تحريف خطابه وترفض دفع تعويضات

18 حجم الخط

قدمت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اعتذارًا رسميًّا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الفيلم الوثائقي الذي عرض في أكتوبر 2024، وتضمن تحريفًا لخطابه بتاريخ 6 يناير 2021.

جاء ذلك في خطابين منفصلين، أحدهما من محامي الهيئة والآخر من رئيس "بي بي سي" سمير شاه إلى البيت الأبيض، حيث أعربت الهيئة عن ندمها لطريقة تحرير مقطع الفيديو وأكدت أنه "ليس لديها أي خطط لإعادة بث الفيلم الوثائقي على أي من منصاتها".

ورفضت الهيئة البريطانية مطالب ترامب بالتعويضات التي قدرها بمليار دولار، مشيرة إلى أنها "تختلف بشدة حول وجود أساس لدعوى تشهير".

وكان ترامب قد هدد بمقاضاة الهيئة ما لم تسحب الفيلم الوثائقي وتعتذر قبل الموعد النهائي المحدد مساء الجمعة.

وتكمن جذور الأزمة في الطريقة التي عُرض بها خطاب ترامب في الفيلم الوثائقي "ترامب: فرصة ثانية؟"، حيث جرى تقديم مقاطع من الخطاب بشكل مبتور أعطى انطباعا مختلفا عن مضمونه الأصلي.

وظهر ترامب في الفيلم وكأنه يقول: "سنتمشى إلى مبنى الكابيتول.. وسأكون هناك معكم. ونحن نقاتل. نقاتل بشراسة"، بينما في الواقع كانت هذه العبارات مقتطعة من أجزاء مختلفة من الخطاب.

أدت هذه الفضيحة إلى استقالة مدير "بي بي سي" العام تيم ديفي ورئيسة قسم الأخبار ديبورا تيرنيس، التي قالت في رسالة إلى الموظفين إن رد الفعل بشأن الفيلم الوثائقي قد "بلغ مرحلة تسبب ضررا لبي بي سي - وهي مؤسسة أحبها".

على الرغم من الاعتراف بالأخطاء، دافعت تيرنيس عن حيادية الهيئة قائلة: "الادعاءات بأن أخبار بي بي سي متحيزة مؤسسيا هي ادعاءات خاطئة".

من جهته، قال ترامب في تصريح لقناة فوكس نيوز إن خطابه "تم تشويهه" وأن الطريقة التي قدم بها "قامت بخداع المشاهدين". فيما أشار متحدث باسم الفريق القانوني لترامب إلى أن "بي بي سي انخرطت في نمط من التشهير ضد الرئيس ترامب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.