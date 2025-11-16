اعتماد المخطط التفصيلي لطلبات أراضي المساحات الأكبر من ٧٥٠م² وحتى ٤٢٠٠م² بالعبور الجديدة

18 حجم الخط

أعلن جهاز مدينة العبور الجديدة عن الانتهاء من اعتماد المخطط التفصيلي للطلبات الخاصة بالأراضي ذات المساحات الأكبر من ٧٥٠م² وحتى ٤٢٠٠م².

وصرّح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن عملية التسكين تمت وفقًا لأقرب شريحة مساحة معتمدة تتناسب مع المساحات المقدمة من المواطنين، بما يضمن العدالة والشفافية في إجراءات التخصيص.

وأضاف “المهندس محمود مراد ” أن الجهاز يدعو السادة مقدمي الطلبات من أصحاب الأراضي ذات المساحات الكبيرة، والذين قاموا بسداد الدفعات المقدمة، إلى سرعة مراجعة مقر الجهاز لاستكمال نسبة السداد البالغة ٢٥٪؜ + ١.٥٪؜ مصاريف إدارية ومجلس أمناء، حتى يتسنى إدراجهم ضمن القرعة العلنية الجاري تجهيزها.

وأكد "مراد " أن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال منظومة التنمية المتكاملة بمدينة العبور الجديدة، واستمرار الجهود الدؤوبة نحو تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير مجتمعات عمرانية حضارية متكاملة تواكب التطور العمراني الحديث.

