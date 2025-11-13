الشيباني يرفع العلم السوري أعلى سفارة دمشق في لندن

18 حجم الخط

رفع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الخميس، العلم السوري فوق السفارة السورية في العاصمة البريطانية لندن.

وكتب الشيباني في منشور عبر منصة "إكس": "بعد سنوات من العزلة التي فرضها نظام الأسد الكيماوي، نعيد اليوم افتتاح السفارة السورية في لندن. سوريا تعود إلى العالم بهويتها الحرة".

وأرفق المنشور بصورة له وهو يقف على شرفة السفارة وأمامه العلم السوري.

وفي وقت لاحق اليوم، سيتم إطلاق "مجلس الأعمال السوري البريطاني"، بمشاركة أعضاء من وفد الشيباني، والذي يهدف إلى "تعزيز العلاقات التجارية والمهنية بين بريطانيا وسوريا"، والعمل "بشكل وثيق" مع وزارة الخارجية والسلطات السورية مع الحفاظ على استقلاليته عن الحكومتين.

