حفر مكانته في وجدان الأمة، برنامج "دولة التلاوة" يكرم الشيخ محمود خليل الحصري (فيديو)

كرّم اليوم برنامج "دولة التلاوة"، فى أولى حلقاته، صوتًا خالدًا حفرت تلاوته مكانًا في وجدان الأمة، الشيخ محمود خليل الحصري، شيخ مشايخ القراء. الحصري وُلد في قرية شبرا النملة بالغربية، وحفظ القرآن الكريم كاملًا وهو في سن العاشرة، ليصبح رمزًا للموهبة القرآنية الفريدة.

برنامج "دولة التلاوة" يكرم شيخ مشايخ القراء الشيخ محمود خليل الحصري

بدأ مسيرته القرآنية في مقر سيدي أحمد البدوي بطنطا، ثم التحق بالإذاعة المصرية عام 1944، وكرّس حياته لخدمة القرآن بالتلاوة والمراجعة والتصحيح، وفي 18 سبتمبر 1961، سجل المصحف المرتل لأول مرة بصوته، ووزعت نسخ منه على عواصم العالم، إضافةً لمنظمة اليونسكو والكونجرس الأمريكي، ليصبح أول قارئ رتل المصحف بطريقة المصحف المفسر، حيث تُتلى الآيات مصحوبة بتفسيرها، ما جمع بين جمال التلاوة والتعليم.

محطات من سيرة الشيخ الحصري

أسس الحصري مدرسة قرآنية فريدة، واستمع له العالم كله، حتى الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، وكان أول قارئ يقرأ القرآن في الأمم المتحدة، وقدم تلاوته في قاعة الملوك بلندن عام 1978.

ورغم رحيله في 24 نوفمبر 1980، إلا أن صوته لا يزال حيًا في قلوب الأجيال، مصدرًا للطمانينة والتقوى، ليبقى إرثه القرآني خالدًا بين الناس.





