بصوت "صاحبة السعادة"، تكريم أعلام دولة التلاوة

18 حجم الخط

انتهت الفنانة إسعاد يونس من تسجيل عدد من التقارير الوثائقية القصيرة التي تحكي سيرة ومحطات كبار المقرئين من رموز وأعلام دولة التلاوة المصرية، وذلك تمهيدا لعرضها في حلقات برنامج "دولة التلاوة" الذي يقدم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف اكتشاف المواهب الجديدة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم.

تشهد جميع حلقات البرنامج تكريم عدد من رموز دولة التلاوة المصرية مثل الشيخ محمد رفعت والشيخ عبدالباسط عبدالصمد والشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمود خليل الحصري وغيرهم من مشاهير المقرئين المصريين

وذلك بهدف تعريف الأجيال الجديدة أعلام دولة التلاوة، وتقديرا لما قدموه على مدار سنوات وعقود في تأسيس مدرسة التلاوة المصرية، كما يقوم البرنامج على مدار حلقاته باستضافة أبناء وأهالي المقرئين المكرمين وعرض تلاوات نادرة بأصواتهم تذاع لأول مرة.

موعد عرض البرنامج

ومن المقرر بداية عرض البرنامج يوم 14 نوفمبر الحالي على قنوات الحياة، CBC، الناس، ومنصة watch it، وذلك في الساعة التاسعة مساءً يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

يأتي البرنامج في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف تزويد دولة التلاوة المصرية بعدد من المواهب والأصوات المتميزة من مختلف المحافظات، حيث تبلغ إجمالي قيمة جوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه.

ويحصل الفائزان بالمركز الأول في كل من فرعَي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، كما سيُشرفان بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

وشهدت التصفيات التمهيدية للبرنامج إقبالًا كبيرًا، حيث تقدم أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، وتمت تصفية المشاركين عبر مراحل متعددة انتهت باختيار أفضل 32 موهبة للتنافس في الحلقات النهائية، تحت إشراف لجنة علمية متخصصة من وزارة الأوقاف المصرية برئاسة فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وتضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، في مقدمتهم الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، الدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، بجانب الداعية الإسلامي مصطفى حسني والقارئ الشيخ طه النعماني.

كما يشارك في البرنامج عدد من ضيوف الشرف البارزين، منهم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، بجانب فضيلة الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، القارئ الشيخ أحمد نعينع، القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، الشيخ جابر البغدادي بالإضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف والقارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني.

البرنامج تقدمه المذيعة أية عبدالرحمن ويُعد "دولة التلاوة" خطوة رائدة في دعم المواهب القرآنية وإحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، وتعزيز مكانة مصر الرائدة كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي المستنير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.