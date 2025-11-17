الإثنين 17 نوفمبر 2025
دين ودنيا

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يضاعف الله لهم الأجر والثواب

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو
 أوضح الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة الحديد، ما أعده للمؤمنين الذين يبذلون أموالهم في سبيله، مبينا أن هؤلاء يضاعف الله لهم الأجر والثواب.

 

سورة الحديد الآية 18

قال تعالى: «إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ».

سورة الحديد الآية 18
سورة الحديد الآية 18

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 18 من سورة الحديد 

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: بين- سبحانه- ما أعده للمؤمنين الذين يبذلون أموالهم في سبيله. والذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فقال: إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، يُضاعَفُ لَهُمْ، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ. وقراءة: إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقاتِ بتشديد الصاد- من التصدق، فأدغمت التاء في الصاد بعد قلبها صادا لقرب مخرجيهما... وأصل الكلام: المتصدقين والمتصدقات.

 

مضاعفة الأجر والثواب 

وأوضح الشيخ طنطاوي: وقرأ ابن كثير وغيره إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقاتِ- بتخفيف الصاد- على أنه من التصديق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صاحب الكشاف: فإن قلت: علام عطف قوله: وَأَقْرَضُوا؟. قلت: على معنى الفعل في المصدقين، لأن «أل» بمعنى الذين، واسم الفاعل بمعنى: اصّدقوا، فكأنه قيل: «إن الذين أصدقوا وأقرضوا».

الشيخ محمد سيد طنطاوي
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

ولفت طنطاوي إلى أن المعنى: إن المؤمنين والمؤمنات الذين تصدقوا بأموالهم في وجوه الخير والدين «وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا» بأن أنفقوا أموالهم الحلال في سبيل الله بدون من أو أذى. هؤلاء الذين فعلوا ذلك يُضاعَفُ لَهُمْ أجرهم عند الله- تعالى- أضعافا كثيرة. وَلَهُمْ فضلا عن كل ذلك، أجر كريم، لا يعلم مقداره إلا هو- سبحانه.

 

معلومات عن الشيخ محمد سيد طنطاوي

الدكتور محمد سيد طنطاوي هو شيخ الأزهر الأسبق، من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

 

مؤلفاته

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

