مسلسلات رمضان 2026، تفاصيل مسلسل يسرا الجديد

قررت الفنانة يسرا خوض سباق رمضان 2026 بعد فترة من التفكير واتخاذ قرار الخوض.

واستقرت يسرا على مسلسل “حرم السفير”، ولكن لم يكن الاسم نهائيًا حتى الآن، ومن الممكن أن يتم تغيره في وقت لاحق، ويعتمد العمل بنسبة كبيرة على عنصر الفلاش باك، حيث تتذكر يسرا خلاله بداية حياتها وقبل أن تصبح سيدة أعمال وزوجة أحد الرجال المهمة.



وتم ترشيح الفنانة شيماء سيف لتشارك في بطولة العمل، ولكن حتى الآن مجرد كلام فقط، ولم يكن هناك تعاقد بشكل رسمي.

فيلم بنات فاتن

وتصور الفنانة الكبيرة يسرا المشاهد النهائية لفيلمها الجديد “بنات فاتن”، بحي بولاق، حيث تجمعها المشاهد بالفنان باسم سمرة، ومن المقرر أن تنتهي منها خلال الأسبوع القادم.

شخصية يسرا في فيلم بنات فاتن

وتلعب الفنانة يسرا شخصية سيدة شعبية تعيش بمنطقة بولاق، خلال أحداث فيلمها الجديد "بنات فاتن"

أبطال فيلم بنات فاتن

فيلم "بنات فاتن" يشارك في بطولته كل من: هدى المفتي، باسم سمرة، الفنان السوداني مصطفى شحاتة والفنانة إسلام مبارك، حمدي هيكل والعمل من تأليف أمينة مصطفى.

